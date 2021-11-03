29 человек лишены родительских прав в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 29 родителей лишены родительских прав в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Одним из основных рычагов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних является взаимодействие с межведомственными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиматах города и районов.
«С начала этого года на заседаниях комиссий рассмотрено 297 материалов по различным фактам в интересах несовершеннолетних. По результатам к 29 родителям применена крайняя мера, в виде лишения родительских прав, 2 255 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей. В Специальную организацию образования для детей с девиантным поведением решением суда направлено 12 подростков, в специальную организацию образования с особым режимом определен 1 несовершеннолетний», – информировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.
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