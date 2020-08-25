29 без вести пропавших человек нашли в Павлодарской области с начала года

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За семь месяцев текущего года в Павлодарской области находилось в розыске 54 без вести пропавших гражданина, установлено местонахождение 29, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За семь месяцев текущего года находилось в розыске 54 без вести пропавших гражданина, установлено местонахождение 29. Объявлено в розыск четверо несовершеннолетних лиц, на данный момент установлено местонахождение всех подростков, - рассказал заместитель начальника управления криминальной полиции Арман Сабиев. – В основной массе уходов и безвестного исчезновения несовершеннолетних их местонахождение принимаемыми оперативно-поисковыми мерами оперативников устанавливается в дежурные сутки».

По информации департамента полиции Павлодарской области, только в 2020 году в полицию по факту исчезновения людей обратились 122 жителя региона. 95 из них нашли без заведения розыскного дела в течение суток. Люди из дома уходят по разным причинам: одни отправляются на охоту, рыбалку или в турпоход, а другие уезжают в деревню, забыв сообщить об этом родных и близких людям. Немало случаев, когда из дома люди уходят из-за разногласий внутри семьи.

«Бывает так, что к нам поступает заявление об исчезновении того или иного человека. Мы его находим, однако выясняется, что он скрылся от своих родственников намеренно: он совсем не желает возвращаться домой и живёт где-то в свое удовольствие, не извещая о своём местонахождении ни родных, ни знакомых, - добавил А. Сабиев. - В таком случае он пишет нам заявление, в котором указывает, где он пребывает по собственному желанию, а мы не имеем права сообщать о его местонахождении даже его родным в то время, как они себе места не находят и сбиваются с ног в его поисках».

Полицейские Павлодарской области несколько лет, согласно данным ДП, плодотворно взаимодействуют с организациями добровольцев, которые готовы помочь в поиске людей. Сейчас эту работу ведут три поисковых отряда: «Волонтёры-поисковики г. Павлодара VITA», отряд поисковиков ОО «Волонтёры Легион - 14» Павлодара и «Поисковый отряд города Аксу Lider.kz». Они приняли активное участие в поиске более 80 без вести пропавших людей, при их непосредственном участии найдены свыше 50 пропавших граждан.

«Конечно, когда находим людей и возвращаем их в семьи, сами испытываем радость, и после этого хочется помогать всем и дальше. Бывают и неудачи, когда не получается найти пропавших, - говорит руководитель и координатор поискового отряда «VITA» Екатерина Кудрявцева. - Это самое тяжёлое, так как ты не можешь отпустить ситуацию и воспринимаешь дело незавершённым. Но мы не никогда не пожалеем времени и сил, чтобы помочь детям, своему городу, и своему народу».



