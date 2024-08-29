29 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

55 лет назад (1969) родился МАРЖИКПАЕВ Ермек Боранбаевич - министр туризма и спорта Республики Казахстан.

Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Астана). Окончил Целиноградский педагогический институт им. С. Сейфуллина, учитель истории (1994); Университет «Туран», юрист (2001); Кокшетауский университет, бакалавр финансов (2009).

Трудовая деятельность: учитель физкультуры, тренер по боксу, учитель истории средней школы (1991-1992); генеральный директор МЧП «Шонай» (1992-1995); генеральный директор МЧП (ТОО) «Береке-Бурабай» (1995-2008); депутат Акмолинского областного маслихата (2007-2009); аким Аршалынского района (2008-2012), аким Зерендинского района (2012-2013); заместитель акима Акмолинской области по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог (2013-2014); аким г. Кокшетау (2015-2019); аким Акмолинской области (2019-2023).

На занимаемой должности с сентября 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2004), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

52 года назад (1972) родилась БЕГАСИЛОВА Салтанат Бестыбайқызы - заместитель начальника Департамента полиции города Астаны.

Фото: Департамент полиции города Астаны

Родилась в городе Уш-Тобе Каратальского района Алматинской области.

Трудовая деятельность: работа на различных должностях в органах внутренних дел; заместитель начальника департамента, начальника Управления перспективных технологий Департамента информатизации и связи МВД РК (2020-2023).

На занимаемой должности с мая 2023 года.

46 лет назад (1978) родился РАХИМОВ Расул Нурланович - член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

Фото: Высшая аудиторская палата Республики Казахстан

Родился в г. Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева (2000); Восточно-Казахстанский государственный университет (2002); Бранденбургский технический университет (2004); Университет Оксфорда (2006).

Трудовая деятельность: аппаратчик 4 разряда бериллиевого производства, инженер технологического бюро бериллиевого производства, менеджер по маркетингу бериллиевого производства АО «Ульбинский металлургический завод» (2000-2006); директор Центра стратегического развития и инновационной деятельности Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева (2006-2007); советник департамента стратегического планирования и сводного анализа - секретариата Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2007); начальник управления координации индустриальной политики Министерства индустрии и торговли (2007-2008); консультант Центра стратегических разработок и анализа администрации Президента РК (2008-2009); управляющий директор АО «Национальный инновационный фонд» (2009-2012); руководитель департамента устойчивого развития ПРООН, программный аналитик и портфельный менеджер (2012-2018); заведующий сектором анализа конкурентоспособности Центра стратегических разработок и анализа администрации Президента РК (2018); заместитель заведующего отделом стратегического планирования, заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации Президента РК (2018-2021); член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2021-2022).

На занимаемой должности с декабря 2022 года.

Так же в этот день родились:

163 года назад (1861-1933) родился ОРАЗАЛЫУЛЫ Сейтек - казахский народный композитор, кюйши, один из основателей казахской домбровой школы.

Уроженец Западно-Казахстанской области. С детства проявил незаурядные музыкальные способности. Обучался игре на домбре у своего дяди Султангали, искусству исполнения кюев у учеников Даулеткерея Шигаева, Турыпа. К собственным сочинения Сейтека относится кюи «Арпалыс», «Орытпа», «Шәрипа», «Бес қыз», «Жантаза», «Қарашаш», «Балқаймақ», «Қанатым», «Көкала ат» и другие, в которых воспел красоту души, выразил скорбь и гнев угнетенных народных масс. За свободолюбивые идеи Сейтек подвергался преследованиям. Находился в тюремном заключении в Урде (1880, 1885), Иркутске (1882), Карабайлы (1887), Астрахани (1894), Москве (Бутырка, 1894). По обвинению в связах с русских революционно настроенными рабочими Сейтек, как политический, заключенный, был сослан в Сибирь (1897). В этот период были созданы кюи «Айдау», «Түңілдім», «Арман», проникнутые сочувствием к соратникам по борьбе, раздумьями и воспоминаниями о родных и близких, о судьбе народа. В 1905 году Сейтек вернулся на родину из ссылки. К этому времени относятся его кюи «Жоқтау», «Ғазиз», «Мең-зең», «Сары дала», в которых звучит скорбь по утрате матери, сына, друга. В кюях, посвященные революции 1905-1907 годов («Жігер») и народно-освободительных восстанию 1916 года («16 жыл»), воплощены прогрессивные взгляды композитора. Вершиной творчества Сейтека является кюй «Заман-ай», Великая Октябрьская социалистическая революция вдохновила его на создание кюев «17 жыл», «Еркіндік», «Партсъезд».

Композитор широко использовал в своих кюях русскую, украинскую, туркменскую, калмыцкую мелодику. Произведения Сейтека вошли в сборник «1000 песен казахского народа» Александра Затаевича под названием «Песни Сейтека». Латиф Хамиди создал одноактную музыкальную пьесу «Сейтек». Кюй «Заман-ай» использован в симфонический поэме «Батырлык» (1972) Газизы Жубановой. Жизни и творчеству Сейтека посвящена повесть Такена Алимкулова «Сейтек сарыны» (1966). Множества кюи Сейтека - в репертуаре Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.