Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Календарь Казинформа
29 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
29 Августа 2022 07:00

29 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день действий против ядерных испытаний

2 декабря 2009 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюцией 64/35, которая была принята единогласно. Инициатором учреждения этого международного дня выступила Республика Казахстан. Дата была выбрана в память об официальном закрытии Семипалатинского испытательного полигона 29 августа 1991 года.

День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона

Был утвержден Указом Президента РК от 29 августа 1991 года. В 2019 году День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона был включен в перечень праздничных дат.

СОБЫТИЯ

В 1720 году был образован город Усть-Каменогорск, расположенный на северо-востоке Казахстана на слиянии рек Иртыш и Ульба и занимающий площадь 54,4 тысячи га. В 1868 году Усть-Каменогорск получил статус города. Современный Усть-Каменогорск является одним из центров цветной металлургии Казахстана.

В 1949 году в СССР на учебном полигоне № 2 Министерства вооружённых сил - ныне закрытом Семипалатинском полигоне, под руководством И.В. Курчатова было произведено испытание первого атомного устройства.

В 1991 году Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. После закрытия полигона все объекты, в том числе три ядерных реактора, перешли в собственность РК.

В 2001 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев за особые заслуги в развитии казахстанско-турецких отношений вручил орден «Барыс» I степени экс-президенту Турецкой Республики Сулейману Демирелю.

В 2002 году в Астане состоялось открытие уникального монумента - высотной башни «Байтерек». В основу создания монумента легла легенда о Байтереке - сказочном дереве, растущем на горе Коктобе, омываемом безбрежным океаном. Основная идея, которую отражает «Байтерек», - это Дерево мира. На отметке 97 метров находится серебряный амулет-тумар, на нем отпечаток ладони Нурсултана Назарбаева.

В 2009 году в Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония открытия памятников Абая и Пушкина. Памятник Абая установлен на площади Республики, памятный бюст Александра Сергеевича Пушкина - перед зданием областной библиотеки, названной его именем.

В 2012 году в кыргызском городе Оше состоялось официальное открытие консульства Республики Казахстан. Значимое событие совпало с 20-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, что, безусловно, придаст новый импульс активизации взаимовыгодного сотрудничества между двумя дружественными странами.

В 2012 году АО «Казпочта» ввело в почтовое обращение художественную марку, посвященную международной конференции «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия». На марке изображена эмблема конференции, белый голубь, символизирующий мир и созидание, защищающий планету от угроз, и текстовая композиция на казахском языке. Художественная марка выполнена офсетным способом в четыре краски, перфорация гребенчатая, номинал 50 тенге, размер 28х40 мм, в листе 10 штук, тираж марки 30 тыс. штук.

В 2012 году в Астане, выступая на международной конференции «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия», Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать глобальную антиядерную парламентскую ассамблею и сообщил о запуске Международного проекта «АТОМ», название которого составлено из первых букв четырех слов на английском языке и означает «Отмена Испытаний - Наша Миссия».

В 2013 году в швейцарском городе Женева во Дворце наций Организации Объединенных Наций торжественно был открыт многофункциональный конференц-зал «Казахстан», рассчитанный на присутствие 145 человек. Зал оборудован новейшими технологиями и будет использован для проведения представительных международных форумов с обеспечением синхронного перевода, демонстраций фильмов, а также для организации культурных мероприятий. «Казахстан» украшен красивыми гобеленовыми полотнами с видами Астаны и степными пейзажами, на оконных витражах теперь присутствует цветная мозаика с национальными мотивами.

В 2013 году в «Назарбаев центре» открылся новый уникальный зал «Курган сакского вождя». Экспозиции зала «Курган сакского царя» представляют собой результаты археологических исследований, легендарных Берельских раскопок, находящихся в Казахском Алтае, в семи километрах к юго-западу от одноименного села Катонкарагайского района Восточно-Казахстанской области. Берельские находки стали знаковыми событиями в научной и культурной жизни Казахстана в условиях возрастания интереса общественности к истокам отечественной истории и культуры.

В 2017 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телемоста на базе Ульбинского металлургического комбината открыл здание Банка низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в Казахстане. Глава государства передал символический ключ здания БНОУ генеральному директору МАГАТЭ Юкия Амано.

В 2018 году в Астане Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл монумент «Стена мира». «Стена мира», - подарок Актюбинской области в честь 20-летия столицы, расположился на площади Независимости вблизи монумента «Қазақ елі».

Авторы отметили, что в основу проекта заложена идея антиядерного манифеста Президента РК «Мир. ХХI век», именно поэтому символично, что объект открылся 29 августа - в Международный день действий против ядерных испытаний.

В 2019 году в Нур-Султане Назарбаевской премией за безъядерный мир были награждены генеральный директор МАГАТЭ Юкие Амано (посмертно) и исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассине Зербо, внесшие огромный вклад в нераспространение ядерного оружия и международную безопасность.

В 2020 году в музее «Дайго Фукурю Мару» открылась фотовыставка, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний и 29-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

На фотографиях выставки запечатлена история создания, начала и хода проведения испытаний на полигоне, а также деятельность антиядерного движения «Невада-Семей».

В 2020 году в Чили с целью распространить творчество Димаша Кудайбергена и культуру его родной страны, как в Чили, так и во всей Латинской Америке появилась радиостанция «DEARMASH FM».

В 2020 году очередную сенсационную находку обнаружили археологи, работающие на городище «Бурно-Октябрьское» в Жуалынском районе Жамбылской области. Археологи обнаружили артефакты двухтысячелетней давности, когда здесь, по мнению историков, существовал крупный по тому времени город.

Это городище является уникальнейшим и интереснейшим объектом для археологов потому, что это единственный пока в Казахстане сохранившийся нетронутым памятник начала нашей эры.

В 2021 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи со взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.


Читайте также
QR-коды появились на историко-культурных объектах в Атырауской области
110-летний юбилей Куляш Байсеитовой отметили в столичной филармонии
22 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
22 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»
21 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»
21 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
20 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»
20 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив