29 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

78 лет назад (1946) родился КОЖАМКУЛОВ Толеген Абдисагиевич - выдающийся физик-теоретик, крупнейший специалист в области квантовой теории поля, основатель нового научного направления в квантовой хромодинамике, заслуженный деятель науки и техники Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан им. аль-Фараби в области науки и техники.

Родился в Алматинской области.

Окончил физический факультет Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, теоретическая физика (1967); аспирантуру Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе АН СССР (РАН РФ) в Санкт-Петербурге (1970).

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой теоретической физики, декан факультета, директор НИИ экспериментальной и теоретической физики КазГУ им. С. М. Кирова (1970-1998); ректор Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова (1998-2001); ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби (2001-2008); вице-президент НАН РК (2005-2012); советник ректора Казахский национальный университет им. аль-Фараби, научный руководитель НИИ ЭТФ (с 2008 года).

Является автором трех монографий, в том числе первой в новейшем направлении науки «Стохастическое квантование в теории поля», получившей широкое признание мировой научной общественности. Его ученики и последователи активно и плодотворно работают в научных центрах России, США, Австрии, Франции, Израиля, Великобритании, Италии, Японии и других зарубежных стран.

Он первый и единственный казахстанец, в полном объеме освоивший известный девятитомный курс теоретической физики Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица.

Т.А. Кожамкулов - один из инициаторов создания Академии наук высшей школы Казахстана (Казахстанское отделение МАН ВШ), главной целью которой является содействие развитию науки в высшей школе и максимальное использование ее достижений для повышения благосостояния и духовного потенциала общества.

70 лет назад (1954) родился ЕСДАУЛЕТОВ Улугбек - председатель Союза писателей тюркских государств при Тюрксой.

Родился в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, журналист (1977); Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького (Москва), литератор (1985).

Трудовая деятельность: корректор Восточно-Казахстанской областной газеты (1971-1977); заведующий отделом республиканской газеты «Қазақстан пионері» (1977-1979); редактор издательства «Жазушы» (1979-1985); редактор молодежной редакции Казахского телевидения (1985-1986); корреспондент отдела критики редакции газеты «Қазақ әдебиеті» (1986-1988); секретарь правления Союза писателей Казахстана (1988-1991); главный редактор газеты «Жас қазақ» (1991-1993); заведующий отделом Министерства иностранных дел РК (1993-1997); заведующий отделом Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (1997-2000); заведующий сектором культуры канцелярии Премьер-Министра РК (2000-2002); главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (2002-2008); главный редактор литературного журнала «Жұлдыз» (2008-2018); председатель правления Союза писателей Казахстана (2018-2023).

На занимаемой должности - с марта 2023 года.

Автор текста гимна «Заман-ай» антиядерного движения «Семей-Невада» и ряда популярных современных казахских песен. В переводе на русский язык вышли сборники стихотворений «Перевалы Алтая» (1988), «Ахиллесова пята» (2002), также книги на китайском языке «Заман-ай» (2005), на кыргызском «Жүрегім - махаббаттың астанасы» (2011).

68 лет назад (1956) родилась САРСЕМБАЕВА Раушан Биргебаевна - президент Ассоциации деловых женщин Казахстана.

Родилась в г. Алматы.

Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1977).

Трудовая деятельность: стажировка, обучение в аспирантуре Алма-Атинского института народного хозяйства (1981-1988); инженер-экономист геологической партии Волховской экспедиции (1977-1981); стажер-исследователь, аспирант Алма-Атинского института народного хозяйства (1981-1989); заместитель директора Института повышения квалификации при Госкомстате Казахской ССР (1989-1991); генеральный директор АО «Раушан» (1991-1995).

На занимаемой должности - с октября 1995 года.

63 года назад (1961) родился ЖУСИП Нурторе Байтлесулы - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Уроженец Кызылординской области.

Окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова (ныне - Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: корреспондент, заведующий отделом, заместитель главного редактора Павлодарской областной газеты «Кызыл Ту»; заведующий отделом экономики, заместитель главного редактора газеты «Егемен Қазақстан» (1990-1996); главный редактор газеты «Жас Алаш» (1996-2002); главный редактор газеты «Ақ жол Қазақстан» (2002-2005); генеральный директор АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (2005-2006); главный редактор газеты «Астана хабары» (2006-2008); главный редактор республиканской общественно-политической газеты «AIQYN» (2008-2019); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке, известный журналист (2019-2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

40 лет назад (1984) родился АЛИМЖАНОВ Нурлан Баянгалиевич - казахский актер, певец, композитор, телеведущий, заслуженный деятель Казахстана.

Родился в г. Алматы.

Окончил Казахскую национальную академию искусств им. Т.К. Жургенова, факультет музыкальной драмы (2005).

Трудовая деятельность: актер в Государственном академическом театре имени Г. Мусрепова (2003-2008); работал на киностудиях «Казахфильм», «Паң Нұрмағанбет», «Satai Film», Агентство «Хабар» (2005-2019); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2019-2021); руководитель управления культуры г. Нур-Султана (2021-2023).

Еще во время учебы Нурлан Алимжанов играл в спектаклях ТЮЗа, однако отдавал предпочтение работе киноактера. Наибольшую известность Нурлану Алимжанову принесла роль Нурсултана Назарбаева в киноэпопее «Путь лидера», состоящей из четырех фильмов: «Небо моего детства» (2011), «Огненная река» (2013), «Железная гора» (2013) и «Разрывая замкнутый круг» (2014).

38 лет назад (1986) родился ЖАНГОЗИН Ануар Канатович - председатель правления АОО «Назарбаев интеллектуальные школы».

Родился в Караганде.

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, математика (2008); «Назарбаев Университет», управление образованием (2015).

Трудовая деятельность: работа в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2008); менеджер, заместитель директора департамента методологического обеспечения учебного процесса АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2008-2011); директор, учитель математики в АОО «Назарбаев Интеллектуальная школа» г. Астана (2011-2016); руководитель управления образования г. Астана (2016-2019); реализация государственных и общественных проектов по развитию сельских школ, молодежной политики, дистанционного онлайн образования (2019-2022); председатель правления АО «Центр международных программ» (2022-2023).

На занимаемой должности - с марта 2023 года.

36 лет назад (1988) родился НУРГАБЫЛОВ Нурлан Талгатович - руководитель управления земельных отношений города Алматы.

Родился в городе Уштобе Алматинской области.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (бакалавр международного права), University of Dundee (магистр международного коммерческого права).

Трудовая деятельность: управляющий директор АО «First Heartland Jusan Bank», АО «АТФ банк», руководитель проектов по возврату активов в АО «БТА банк»; работал в международных консалтинговых компаниях Ernst & Young Global Limited, Curtis, Mallet-Prevost, Colt&Mosle LLP, ТОО «Macleod Dixon».

На занимаемой должности - с апреля 2023 года.

Также в этот день родились:

118 лет назад (1906-1968) родился ЖУБАНОВ Ахмет Куанович - композитор, музыковед, этнографический исследователь казахских народных песен и кюев, писатель-историк, дирижер, академик Академии наук Казахстана, доктор искусствоведения, профессор, народный артист Казахстана, дважды лауреат Государственной премии, лауреат премии имени Ш. Уалиханова.

Уроженец Актюбинской области. В 1929-1932 годы учился в Ленинградском музыкальном техникуме имени М. Глинки (по классу скрипки А. Этигона) и в консерватории имени Н. Римского-Корсакова (по классу гобоя профессора Ф. Нимана); позднее - на факультете теории и истории музыки - у Б. Асафьева. В 1932-1933 годы - аспирант Ленинградской академии искусствознания (ныне - Институт театра, музыки и кино).

Трудовая деятельность: в 1933 году преподавал в Алматинском музыкально-драматическом техникуме, составил на казахском языке первый «музыкальный букварь». Организовал музыкальный кабинет и экспериментальную мастерскую по усовершенствованию казахских народных инструментов; в 1934 году под руководством А. Жубанова был создан ансамбль домбристов, на основе которого возник оркестр казахских народных инструментов имени Курмангазы; в 1935-1945 годы - художественный руководитель и дирижер Казахской филармонии; в 1945-1951 годы - ректор Алматинской консерватории; в 1945-1947 годы и в 1954-1961 годы - заведующий кафедрой народных инструментов, одновременно преподаватель истории казахской народной музыки, дирижирования, инструментовки; в 1961-1968 годы возглавил музыкальный отдел Института литературы и искусства при АН Казахстана.

Автор научных трудов и исследований по истории казахской народной музыки, о жизни и творчестве народных певцов, кюйши, композиторов: «Курмангазы», «Жизнь и творчество казахских народных композиторов», «Струны столетий», «Соловьи столетий».

А. Жубанов - один из основателей казахского профессионального музыкального искусства. Им записаны и опубликованы музыкальные произведения для домбры, кобыза и сыбызги, переложены для оркестра народных инструментов многие народные кюи.

Награжден орденом Ленина, медалями. Именем А. Жубанова названа музыкальная школа-интернат и улица города Алматы.