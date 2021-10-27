29 акмолинским школьникам вручили медали Елбасы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области состоялось вручение знаков отличия «Медаль Елбасы» 29 участникам серебряного и бронзового уровня молодежной программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления образования Акмолинской области, церемония вручения медалей прошла по месту проживания призеров с участием представителей местных исполнительных органов и с соблюдением всех санитарных норм.

Первой серебряной медалью в области награждена ученица 11 класса Аккольской средней школы № 1 имени П. Исакова Надежда Гайворонская. Школьница в течение 12 месяцев выполняла программу серебряного уровня и заслуженно получила медаль.

«Участвуя в программе, молодежь учится управлять своим временем, ставить перед собой цели и систематически добиваться их, вести здоровый образ жизни и постоянно развивать себя», - отметили организаторы.

Для сравнения: в 2020 - 2021 годы бронзовые медали получили 122 участника Акмолинской области, а также один участник стал обладателем серебряной медали.

«Набор на участие в проект «Медаль Елбасы» продолжается. Выбирай уровень и присоединяйся к новому поколению лидеров вместе с проектом «Медаль Елбасы», - обратились организаторы к акмолинским школьникам.

Напомним, «Медаль Елбасы» - самый масштабный challenge страны, к участию приглашается молодежь в возрасте от 14 до 29 лет. Участникам необходимо выбрать бронзовый, серебряный или золотой уровни и начать программу длительностью от 6 до 18 месяцев. За это время молодые люди развивают свои навыки в семи направлениях: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, экспедиции и походы, трудовая практика.











