29 250 доз вакцины «Comirnaty» компании «Pfizer» поступило в Павлодарскую область

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодар авиатранспортом доставили первый компонент вакцины «Comirnaty» компании «Pfizer». Весь поступивший объем вакцины отправлен на хранение в центральный склад областной больницы имени Г. Султанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарскую область поступило 29 250 доз вакцины «Comirnaty» («Pfizer»)», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

По информации облздрава, первый компонент препарата доставили в Павлодар авиатранспортом. Весь поступивший объем вакцины отправлен на хранение в центральный склад областной больницы имени Г. Султанова.

«На сегодняшний день в Павлодарской области на получение вакцины «Comirnaty» компании «Pfizer» могут рассчитывать 63 180 человек. На первоначальном этапе предполагается привить 9 917 человек: 6 076 детей в возрасте от 16 лет до 17 лет, 1 508 беременных на сроке от 16 до 37 недель и 2 333 женщины в послеродовом периоде после 42 дней», - уточнили в ведомстве.

Там добавили также, что в регионе есть четыре единицы морозильного оборудования для хранения вакцины при низкой температуре от -90 до -60 градусов по Цельсию, и уже разработан маршрут холодовой цепи по хранению и транспортировке вакцины до прививочных пунктов в медицинских организациях Павлодарской области.

Фото управления здравоохранения Павлодарской области.