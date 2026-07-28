28 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

65 лет назад (1961) родился ЛУКИН Андрей Иванович — казахстанский политический деятель.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Родился в Целинограде (ныне — Астана). Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1983); Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, юрист-правовед (1993).

Трудовая деятельность: пожарный СВПЧ-855 УВД Целиноградского облисполкома (1982-1983); старший инженер треста «Целинтрансстрой» (1985); оперуполномоченный ОБХСС Советского РОВД, старший оперуполномоченный, заместитель начальника ОБХСС Целиноградского ГОВД, начальник 2-го отделения милиции, Целиноград, начальник Восточного отдела внутренних дел, Акмола, начальник управления внутренних дел, Акмола, начальник УГСК, Акмола, начальник управления экономической полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан, начальник Восточного ОВД , Акмола (1985-1998); директор департамента жилья, Астана (1998-2003); директор департамента и правовой работы аппарата Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (07.2003-09.2003); вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (2003-2005); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2005-2012); первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2012-2014); заместитель акима города Астана (2014-2017); заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (2017-2019); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2019-2026).

Награжден орденами «Даңқ» II степени (2009), «Парасат» (2016); медалями «За 10 лет безупречной службы», «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Астананың 20 жылдығы» (2018), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «15 лет МВД РК»; нагрудными знаками органов финансовой полиции «Қазақстан Республикасының қаржы полициясына 15 жыл», «20 лет полиции Республики Казахстан» (2012), государственной налоговой администрации Украины «За содействие налоговым органам».

62 года назад (1964) родилась СУЕНТАЕВА Гулкасима Рамазановна — председатель Актюбинского областного маслихата.

Фото: Gov.kz

Родилась в Актюбинской области. Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства (1988), Алматы менеджмент университет (2015). Квалификация по специальности — экономист, магистр делового администрирования.

Трудовая деятельность: сотрудник системы финансирования здравоохранения (1983-1992); начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Актюбинского городского отдела здравоохранения (1992-1996); главный бухгалтер Актюбинского отделения Фонда обязательного медицинского страхования, главный бухгалтер управления здравоохранения Актюбинской области, директор Центра по оплате медицинских услуг города Актобе (1996-2001); начальник управления бухгалтерского учета и отчетности — главный бухгалтер в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, заместитель начальника управления финансового контроля и государственных закупок по Актюбинской области, заместитель директора по организационно-экономической работе РГП «Национальный научный медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2001-2009); директор Департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2009-2014); заместитель Генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (2014-2017); руководитель управления финансов Актюбинской области (2017-2018); руководитель управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области (2018-2022); заместитель акима Актюбинской области (2022-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

57 лет назад (1969) родилась ЖАНАБИЛОВА Асель Булатказыевна — член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Фото: Kazinform

Родилась в Алматы.

Окончила Казахский государственный университет имени С. М. Кирова (1991) специальность «Юрист»; Казахский экономический университета им. Т. Рыскулова (2000) специальность «Экономист-финансист».

Трудовая деятельность: государственный нотариус Министерства юстиции Республики Казахстан, Алматы; начальник Управления оказания юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан; председатель Республиканской нотариальной палаты; частный нотариус, Астана; председатель Республиканской нотариальной палаты (2000-2025).

На занимаемой должности — с октября 2025 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2021).

46 лет назад (1980) родился НАГАСПАЕВ Ерсайын Каиргазиевич — министр промышленности и строительства Республики Казахстан.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности «Международные экономические отношения» (2001).

Трудовая деятельность: ведущий специалист аппарата акима города Темиртау (2001-2002); атташе Комитета по инвестициям, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2003); атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2003-2006); начальник отдела, заместитель директора департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2006-2007); заместитель руководителя, руководитель аппарата РГП «Актауский морской международный торговый порт» (2007-2009); заместитель директора департамента административной работы и государственных закупок Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2009); советник заместителя премьер-министра Республики Казахстан (2009); заместитель акима района имени Казыбек би города Караганды (2009-2010); советник акима Карагандинской области (2010-2011); аким города Шахтинска Карагандинской области (2011-2013); заместитель акима города Астана (01.2013-11.2014); председатель правления АО «СПК «Астана» (2014-2016); заместитель директора по стратегическому развитию ТОО «Новострой Астана» (2016-2020); управляющий директор по обеспечению АО «НК «ҚТЖ» (2021-2022); и. о. управляющего директора по новым проектам АО «НК «ҚТЖ» (2022-2025).

На занимаемой должности — с февраля 2025 года.