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    08:15, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    2892 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 188,

    город Алматы - 1590,

    город Шымкент - 20,

    Акмолинская область - 66,

    Актюбинская область - 135,

    Алматинская область - 191,

    Атырауская область - 19,

    Восточно-Казахстанская область - 43,

    Жамбылская область - 13,

    Западно-Казахстанская область - 99,

    Карагандинская область - 152,

    Костанайская область - 230,

    Кызылординская область - 33,

    Мангистауская область - 26,

    Павлодарская область - 38,

    Северо-Казахстанская область - 37,

    Туркестанская область - 12.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 244517.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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