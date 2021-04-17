2892 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 188,

город Алматы - 1590,

город Шымкент - 20,

Акмолинская область - 66,

Актюбинская область - 135,

Алматинская область - 191,

Атырауская область - 19,

Восточно-Казахстанская область - 43,

Жамбылская область - 13,

Западно-Казахстанская область - 99,

Карагандинская область - 152,

Костанайская область - 230,

Кызылординская область - 33,

Мангистауская область - 26,

Павлодарская область - 38,

Северо-Казахстанская область - 37,

Туркестанская область - 12.

Итого выздоровевших в Казахстане - 244517.



