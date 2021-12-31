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289 пострадавших спасли врачи центра медицины катастроф в ВКО в 2021 году

31 Декабря 2021 14:50
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289 пострадавших спасли врачи центра медицины катастроф в ВКО в 2021 году

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Врачи центра медицины катастроф всегда на передовой. Они выезжают не только на самые серьезные ДТП и чрезвычайные происшествия, но и помогают доставить тяжелых больных из районных больниц в крупные медцентры, а также оказывают медпомощь всем, кто обращается в ЦМК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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Отличие центра медицины катастроф от скорой помощи заключается в территориальном охвате. Служба скорой помощи – работает по городу и близлежащим районам. Центр медицины катастроф выезжает в отдаленную и труднодоступную местность, то есть приходиться работать вне населенных пунктов на значительном расстоянии от лечебных учреждений.

В Восточно-Казахстанском филиале работают 11 врачей. Очень часто им приходится выезжать на дорожно-транспортные происшествия. В этом году врачи ЦМК особенно вспоминают три случая. 29 июня на трассе Усть-Каменогорск-Семей произошло ДТП, где было 5 пострадавших и 2 погибших. Врачи ТМСП с. Привольное быстро прибыли к месту. Пассажиры и водители были с разными видами травм, им оказали экстренную помощь и доставили в больницу г. Семей. Второй случай произошел 20 декабря, в 7 км от ТМСП с. Семеновка трассы Омск-Майкапчагай. Здесь было 4 пострадавших и 1 из них ребенок. Всем им оказали необходимую помощь, но три человека нуждались в срочной госпитализации, в том числе ребенок. Их транспортировали до центральной больницы Бескарагайского района. Бывает и так, что случаи происходят один за другим. 22 декабря выехали на ДТП, где находились 2 тяжело пострадавших, оказали им помощь и госпитализировали в больницу. Не успев вернуться в подразделение, врачам поступил второй вызов на ДТП, где они оказали помощь еще 2 пострадавшим.

В апреле сотрудники филиала вместе со спасателями на вертолете вылетали в г. Риддер, где мужчина заблудился, сломал ногу и не мог самостоятельно вернуться домой. Врачи оказали профессиональную помощь на месте, наложив специальные шины, эвакуировали его на вертолете, а затем передали скорой помощи города.

В этом году филиал получил современный автомобиль-реанимобиль.

Врачи ВК филиала рассказали, что сейчас в пути они могут оказывать, по сути, такую же помощь, что и в стационаре.

За 2021 год областным филиалом ЦМК совершено более 600 выездов на различные чрезвычайные ситуации, оказана помощь 289 пострадавшим. Врачи ЦМК оказывают квалифицированную помощь и при самообращении граждан – таких в этом году было 135 человек.

В зимний период трассовые медико-спасательные пункты работают как обогревательные пункты, в регионе их - 4. В зимний период сюда обратились 10 человек.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #МЧС   #Итоги 2021 года  
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