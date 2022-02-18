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289 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии
18 Февраля 2022 08:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 18 февраля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 39 556 человек (38 401 КВИ+ и 1 155 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находятся 5 269 пациентов, на амбулаторном уровне – 34 287 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 289 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 121 пациент, на аппарате ИВЛ – 92 пациента.
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