289 интернет-мошенничеств зарегистрировали в области Жетісу

С начала 2026 года в области Жетісу зарегистрировано 289 преступлений, связанных с интернет-мошенничеством. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 14,5%. Об этом сообщил старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности департамента полиции области Жетісу Ернат Абдрахимов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Ерната Абдрахимова, положительной динамике способствовала системная профилактическая работа сотрудников управления по противодействию киберпреступности.

— На 20 процентов также сократилось количество преступлений категории «тяжкие» — с начала года зарегистрировано 64 таких дела. Общая раскрываемость преступлений данной категории составила 34,5 процента, а по тяжким преступлениям — 61,4 процента, — сообщил спикер.

На сегодняшний день в области окончено 119 уголовных дел, из которых 99 направлены в суд.

Полицейские отмечают, что интернет-мошенничество остается одним из наиболее скрытых и опасных видов преступлений. Злоумышленники используют доверие граждан, их страхи и недостаточную финансовую грамотность, чтобы дистанционно завладеть чужими денежными средствами.

Отдельное внимание правоохранители уделяют проблеме дропперства. Особенно уязвимой категорией остаются молодежь и студенты, которым предлагают предоставить банковскую карту, счет или персональные данные за вознаграждение.

Некоторые воспринимают это как возможность «легко заработать», однако такие действия могут привести к уголовной ответственности. Согласно статье 232-1 Уголовного кодекса РК, за содействие мошенничеству, легализацию преступных доходов и участие в незаконных финансовых операциях предусмотрены серьезные наказания — от крупного штрафа до ограничения или лишения свободы.

В полиции напоминают: нельзя передавать свою банковскую карту другим лицам, сообщать посторонним SMS-коды, предоставлять доступ к счету или соглашаться на обналичивание сомнительных денежных средств.

В преддверии нового учебного года полицейские также проводят профилактическую работу среди подростков. Особое внимание уделяется буллингу, кибербуллингу, сталкингу и сваттингу. Правоохранители призывают родителей и самих школьников не воспринимать подобные действия как безобидные шутки. За правонарушения, совершенные в цифровой среде, также предусмотрена ответственность.

Ранее сообщалось, что Правительство Казахстана внесло изменения в постановление «Об утверждении Национального антикризисного плана реагирования на инциденты информационной безопасности».