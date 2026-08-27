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    289 интернет-мошенничеств зарегистрировали в области Жетісу

    С начала 2026 года в области Жетісу зарегистрировано 289 преступлений, связанных с интернет-мошенничеством. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 14,5%. Об этом сообщил старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности департамента полиции области Жетісу Ернат Абдрахимов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мошенники
    Коллаж: Kazinform/ DALL-E/Pixabay

    По словам Ерната Абдрахимова, положительной динамике способствовала системная профилактическая работа сотрудников управления по противодействию киберпреступности.

    — На 20 процентов также сократилось количество преступлений категории «тяжкие» — с начала года зарегистрировано 64 таких дела. Общая раскрываемость преступлений данной категории составила 34,5 процента, а по тяжким преступлениям — 61,4 процента, — сообщил спикер.

    На сегодняшний день в области окончено 119 уголовных дел, из которых 99 направлены в суд.

    Полицейские отмечают, что интернет-мошенничество остается одним из наиболее скрытых и опасных видов преступлений. Злоумышленники используют доверие граждан, их страхи и недостаточную финансовую грамотность, чтобы дистанционно завладеть чужими денежными средствами.

    Отдельное внимание правоохранители уделяют проблеме дропперства. Особенно уязвимой категорией остаются молодежь и студенты, которым предлагают предоставить банковскую карту, счет или персональные данные за вознаграждение.

    Некоторые воспринимают это как возможность «легко заработать», однако такие действия могут привести к уголовной ответственности. Согласно статье 232-1 Уголовного кодекса РК, за содействие мошенничеству, легализацию преступных доходов и участие в незаконных финансовых операциях предусмотрены серьезные наказания — от крупного штрафа до ограничения или лишения свободы.

    В полиции напоминают: нельзя передавать свою банковскую карту другим лицам, сообщать посторонним SMS-коды, предоставлять доступ к счету или соглашаться на обналичивание сомнительных денежных средств.

    В преддверии нового учебного года полицейские также проводят профилактическую работу среди подростков. Особое внимание уделяется буллингу, кибербуллингу, сталкингу и сваттингу. Правоохранители призывают родителей и самих школьников не воспринимать подобные действия как безобидные шутки. За правонарушения, совершенные в цифровой среде, также предусмотрена ответственность.

    Ранее сообщалось, что Правительство Казахстана внесло изменения в постановление «Об утверждении Национального антикризисного плана реагирования на инциденты информационной безопасности».

    Регионы Казахстана Полиция Область Жетысу Интернет-мошенничество Кибербезопасность
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
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