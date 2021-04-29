08:01, 29 Апрель 2021 | GMT +6
2883 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2883 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 584,
город Алматы - 695,
город Шымкент - 114,
Акмолинская область - 140,
Актюбинская область - 128,
Алматинская область - 185,
Атырауская область - 110,
Восточно-Казахстанская область - 92,
Жамбылская область - 79,
Западно-Казахстанская область - 153,
Карагандинская область - 258,
Костанайская область - 25,
Кызылординская область - 77,
Мангистауская область - 62,
Павлодарская область - 112,
Северо-Казахстанская область - 27,
Туркестанская область - 42.
Всего в стране выявлено 316 965 заболевших.