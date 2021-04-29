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    08:01, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    2883 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2883 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 584,

    город Алматы - 695,

    город Шымкент - 114,

    Акмолинская область - 140,

    Актюбинская область - 128,

    Алматинская область - 185,

    Атырауская область - 110,

    Восточно-Казахстанская область - 92,

    Жамбылская область - 79,

    Западно-Казахстанская область - 153,

    Карагандинская область - 258,

    Костанайская область - 25,

    Кызылординская область - 77,

    Мангистауская область - 62,

    Павлодарская область - 112,

    Северо-Казахстанская область - 27,

    Туркестанская область - 42.

    Всего в стране выявлено 316 965 заболевших.

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