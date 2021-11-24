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    13:01, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    288 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -В регионе продолжается распространение коронавирусной инфекции. За последние сутки Covid-19 выявили у 15 жителей Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

    За последние сутки в области выявили 15 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них в городе Атырау подтверждено 10 случаев, на Тенгизском месторождении - 1, в Исатайском районе - 1, в Курмангазинском районе - 2, в Махамбетском районе - 1 человек. Заболевание у 11 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 4 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 5 человек.

    В домашних условиях получают лечение 156 человек, в модульной больнице - 76, в районных инфекционных стационарах - 29. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 27 человек.
    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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