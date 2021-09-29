2857 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2857 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 200,

город Алматы - 932,

город Шымкент - 147,

Акмолинская область - 178,

Актюбинская область - 109,

Алматинская область - 181,

Атырауская область - 27,

Восточно-Казахстанская область - 181,

Жамбылская область - 58,

Западно-Казахстанская область - 143,

Карагандинская область - 188,

Костанайская область - 148,

Кызылординская область - 82,

Мангистауская область - 25,

Павлодарская область - 57,

Северо-Казахстанская область - 168,

Туркестанская область - 33.

Итого выздоровевших в Казахстане - 818521.



