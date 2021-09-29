08:15, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6
2857 казахстанцев выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2857 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 200,
город Алматы - 932,
город Шымкент - 147,
Акмолинская область - 178,
Актюбинская область - 109,
Алматинская область - 181,
Атырауская область - 27,
Восточно-Казахстанская область - 181,
Жамбылская область - 58,
Западно-Казахстанская область - 143,
Карагандинская область - 188,
Костанайская область - 148,
Кызылординская область - 82,
Мангистауская область - 25,
Павлодарская область - 57,
Северо-Казахстанская область - 168,
Туркестанская область - 33.
Итого выздоровевших в Казахстане - 818521.