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285 сельских населенных пунктов Жамбылской области имеют доступ к централизованному водоснабжению

Автор:  
Галина Скрипник
12 Мая 2023, 16:35
285 сельских населенных пунктов Жамбылской области имеют доступ к централизованному водоснабжению

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – До 2025 года полностью обеспечить население централизованным водоснабжением – такую задачу поставили в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Жамбылской области ведется большая работа по решению проблемы обеспечения питьевой водой, - рассказал руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кудайберген Корганбаев. - Из 367 сельских населенных пунктов области на сегодняшний день 285 охвачено централизованным водоснабжением. В этом году еще 25 населенных пунктов обеспечим качественной питьевой водой».

Чтобы обеспечить водой села с населением менее 200 человек, в 2022 году в пяти населенных пунктах были установлены комплексные блок-модули очистки воды. В 2023 - 2025 годах планируется установить комплексные блок-модули очистки воды еще и в других подобных сельских населенных пунктах.

«В этом году в 26 населенных пунктах в связи с малочисленностью населения будут установлены комплексные блок-модули по очистке воды. Разрабатывается необходимая документация и для проведения работ в 31 населенном пункте. На недавнем совещании аким области Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что в соответствии с поручением Главы государства и комплексным планом развития Жамбылской области, до 2025 года необходимо население области обеспечить питьевой водой на 100%».

Для обеспечения централизованным водоснабжением населения в рамках национального проекта «Сильные регионы - драйвер развития страны» в 2022 году на строительство 49 объектов было выделено 19,8 млрд тенге. Строительство 13 объектов из этого числа завершено в 2022 году, 36 объектов - переходящие на 2023 год. В результате сейчас доступ к услугам водоснабжения имеют 425,3 тыс. человек городского населения (92,3%) и 635 тыс. жителей сельских населенных пунктов (92%).

В 2023 году в рамках национального проекта «Чистая вода в каждом населенном пункте» в регионе запланировано реализовать 43 проекта по водоснабжению. Из них 36 – переходящие, 7 - новые объекты. На это предусмотрено 9,7 млрд тенге. Все 43 проекта планируется завершить к концу 2023 года. В результате вырастет показатель доступа к услугам водоснабжения - 97,5% городского населения и 96,5%. жителей сельских населенных пунктов.

В общей сложности, 78 населенных пунктов региона включено в план по обеспечению чистой питьевой водой на 2021 - 2025 годы. Обеспечение населения городов и сел питьевой водой будет решено на 100%, заверили в ведомстве.

По статистике, в 371 населенном пункте региона проживает около 1,2 млн человек. Из них в 4-х городах - свыше полумиллиона человек, в 367 сельских населенных пунктах – порядка 690 тыс. человек.

Как сообщалось, до 2027 года в Жамбылской области планируют газифицировать все населенные пункты.


Жамбылская область   Вода   Тараз  
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