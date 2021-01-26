285 пациентов c коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 января лечение от КВИ продолжают получать 27 134 человека (15 467 КВИ+ и 11 667 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 576 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 558 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 285 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 43 пациента; на аппарате ИВЛ - 41 пациент.



