285 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 285 человек лечатся дома и в стационарах от COVID-19 в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 6 человек. Из них 5 случаев подтверждено в городе Атырау, 1 - на Тенгизском месторождении. У 3 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 3 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 25 человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 257 человек, в модульной больнице - 24 пациента, в районных инфекционных стационарах - 4 пациента.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.
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