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285 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области

1 Марта 2022 20:00
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285 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 285 человек лечатся дома и в стационарах от COVID-19 в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 6 человек. Из них 5 случаев подтверждено в городе Атырау, 1 - на Тенгизском месторождении. У 3 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 3 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 25 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 257 человек, в модульной больнице - 24 пациента, в районных инфекционных стационарах - 4 пациента.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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