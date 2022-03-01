285 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 285 человек лечатся дома и в стационарах от COVID-19 в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 6 человек. Из них 5 случаев подтверждено в городе Атырау, 1 - на Тенгизском месторождении. У 3 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 3 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 25 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 257 человек, в модульной больнице - 24 пациента, в районных инфекционных стационарах - 4 пациента.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.