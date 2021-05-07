2840 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2840 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 586,

город Алматы - 689,

город Шымкент - 139,

Акмолинская область - 137,

Актюбинская область - 87,

Алматинская область - 229,

Атырауская область - 79,

Восточно-Казахстанская область - 108,

Жамбылская область - 75,

Западно-Казахстанская область - 145,

Карагандинская область - 250,

Костанайская область - 24,

Кызылординская область - 58,

Мангистауская область - 60,

Павлодарская область - 119,

Северо-Казахстанская область - 23,

Туркестанская область - 32.

Всего в стране выявлены 337652 заболевший.



