08:10, 07 Май 2021 | GMT +6
2840 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2840 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 586,
город Алматы - 689,
город Шымкент - 139,
Акмолинская область - 137,
Актюбинская область - 87,
Алматинская область - 229,
Атырауская область - 79,
Восточно-Казахстанская область - 108,
Жамбылская область - 75,
Западно-Казахстанская область - 145,
Карагандинская область - 250,
Костанайская область - 24,
Кызылординская область - 58,
Мангистауская область - 60,
Павлодарская область - 119,
Северо-Казахстанская область - 23,
Туркестанская область - 32.
Всего в стране выявлены 337652 заболевший.