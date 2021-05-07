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    08:10, 07 Май 2021 | GMT +6

    2840 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2840 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 586,

    город Алматы - 689,

    город Шымкент - 139,

    Акмолинская область - 137,

    Актюбинская область - 87,

    Алматинская область - 229,

    Атырауская область - 79,

    Восточно-Казахстанская область - 108,

    Жамбылская область - 75,

    Западно-Казахстанская область - 145,

    Карагандинская область - 250,

    Костанайская область - 24,

    Кызылординская область - 58,

    Мангистауская область - 60,

    Павлодарская область - 119,

    Северо-Казахстанская область - 23,

    Туркестанская область - 32.

    Всего в стране выявлены 337652 заболевший.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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