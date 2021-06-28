283 жителя Нидерландов в минуту получают вакцины от COVID-19

БРЮССЕЛЬ-ГААГА. КАЗИНФОРМ. На текущей неделе в агентство общественного здравоохранения Нидерландов RIVM поступало меньше данных о заражении COVID-19, чем в предыдущий период, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В пятницу 25 июня было зафиксировано 659 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 47 меньше, чем в предыдущие сутки.

Количество положительных тестов на КВИ за последние семь дней снизилось на 34% по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций в Нидерландах также продолжает сокращаться.

Цифры о пациентах, проходящих лечение в больницах, уменьшились до 363 на 25 июня, из которых 147 жителей страны находятся в отделениях интенсивной терапии.

Ежедневно в больницу поступает около 20 пациентов с коронавирусом. При этом на прошлой неделе этот показатель составил 33 человека.

В настоящее время в Нидерландах использовано почти 15 млн вакцин от COVID-19. За неделю с 21 по 27 июня использовано 1 млн 482 тысяч вакцин.

Как сообщает официальный портал правительства Нидерландов, посвященный вакцинации, порядка 87 процентов жителей страны хотят получить вакцины от коронавируса.

В результате проводимой кампании число жителей страны, получивших «полную» защиту от COVID-19, превысило 5 млн человек.

П о средним данным, за время работы медицинских центров в Нидерландах с 8 часов утра до 8 часов вечера – в сутки вакцины ставят порядка 204 тысяч доз. Таким образом, 283 жителя в минуту получают медицинские инъекции.