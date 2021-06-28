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    19:06, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    283 жителя Нидерландов в минуту получают вакцины от COVID-19

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    БРЮССЕЛЬ-ГААГА. КАЗИНФОРМ. На текущей неделе в агентство общественного здравоохранения Нидерландов RIVM поступало меньше данных о заражении COVID-19, чем в предыдущий период, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пятницу 25 июня было зафиксировано 659 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 47 меньше, чем в предыдущие сутки.

    Количество положительных тестов на КВИ за последние семь дней снизилось на 34% по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций в Нидерландах также продолжает сокращаться.

    Цифры о пациентах, проходящих лечение в больницах, уменьшились до 363 на 25 июня, из которых 147 жителей страны находятся в отделениях интенсивной терапии.

    Ежедневно в больницу поступает около 20 пациентов с коронавирусом. При этом на прошлой неделе этот показатель составил 33 человека.

    В настоящее время в Нидерландах использовано почти 15 млн вакцин от COVID-19. За неделю с 21 по 27 июня использовано 1 млн 482 тысяч вакцин.

    Как сообщает официальный портал правительства Нидерландов, посвященный вакцинации, порядка 87 процентов жителей страны хотят получить вакцины от коронавируса.

    В результате проводимой кампании число жителей страны, получивших «полную» защиту от COVID-19, превысило 5 млн человек.

    П о средним данным, за время работы медицинских центров в Нидерландах с 8 часов утра до 8 часов вечера – в сутки вакцины ставят порядка 204 тысяч доз. Таким образом, 283 жителя в минуту получают медицинские инъекции.

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