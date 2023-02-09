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283 кандидата в депутаты Мажилиса выдвинуто от 7 партий страны

9 Февраля 2023, 16:51
283 кандидата в депутаты Мажилиса выдвинуто от 7 партий страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров подвел итоги выдвижения кандидатов в депутаты от семи политических партий, зарегистрированных Центризбиркомом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 18:00 вчера, 8 февраля, во всех регионах завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов. Центральная избирательная комиссия к участию в выборах допустила все семь политических партий», - сказал Константин Петров на заседании в ЦИК.

По его словам, для участия в выборах в Мажилис все семь политических партий представили в ЦИК свои списки, в которые включено 283 кандидата.

«Хотел бы напомнить, что политическая партия не вправе была включать в партийные списки лиц, которые не являются членами партии. Количество включенных в партийный список лиц не должно было превышать установленное число депутатских мандатов, распределяемых между политическими партиями на 30%. Это максимум 90 (человек), можно было и меньше. Партии самостоятельно определяли, какое количество включить в партийный список», - отметил спикер.

В разрезе политических партий статистика выдвижений выглядит следующим образом: НПК – 52 кандидата, «Ак жол» - 54, ОСДП – 19, «Байтак» - 18, «Ауыл» - 25, Respublica – 25, Amanat – 90.


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