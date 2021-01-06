283 избирательных участка готовы принять жителей Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием заместителя акима города Бахтияра Макена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

На собрании были обсуждены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в столице, обеспечения безопасности при подготовке и проведения выборов на избирательных участках столицы.

Так, в настоящее время в столице в сутки регистрируется от 50 до 120 случаев заболеваний. Задействованы 21 лаборатория по диагностике КВИ с суточной мощностью до 12250 исследований и 7 инфекционных и один карантинный стационары.

Что касается избирательных участков. Всего на территории города расположены 283 избирательных участка, из них 248 открытых и 35 закрытых (мед. центры, больницы, воинские части и тд.).

Согласно алгоритму по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Министерства здравоохранения РК, в период с 5 по 8 января 2021 года в столице проводится ПЦР-тестирование членов избирательных комиссий, доверенных лиц и наблюдателей.

«В целях исключения массового скопления людей на избирательных участках будут предусмотрены отдельные выходы для жителей. Все участки должны быть подготовлены и оснащены необходимыми средствами защиты: дезинфекционные коврики, разметки на полу, ограждения и барьерные ленты для направления движения участников, контейнеры для сбора использованных средств индивидуальной защиты и утилизация, антисептические средства, средства индивидуальной защиты. В целом, все службы города должны быть приведены в повышенную готовность для того, чтобы столичные жители могли без малейших помех выполнить свой гражданский и конституционный долг 10 января», - отметил заместитель акима.

По итогам совещания, Бахтияр Макен поручил усилить карантинные меры по противодействую коронавирусной инфекции, проверить все избирательные участки на наличие паспорта безопасности и соблюдения санитарных норм, усилить работу городских служб.

Согласно информации акимата столицы, 10 января в день выборов депутатов Мажилиса и маслихатов РК в Нур-Султане общественный транспорт будет бесплатным для жителей и гостей города.

Напомним, столица находится в «желтой зоне» по темпам распространения коронавируса. Жителям необходимо соблюдать все меры – носить маски и соблюдать дистанцию.