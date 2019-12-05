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283 единиц снегоочистительной техники готовы к зимнему сезону в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау, где сегодня выпал снег, впервые на дороги вышла снегоочистительная техника, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации, предоставленной пресс-службой ТОО «Спецавтобаза», транспортно-технический парк предприятия полностью готов к зимнему периоду. Это и снегоуборочный комбайн, и роторная установка, тракторы и автомашины «Урал» с лопатой и щеткой, поливомоечные машины для солевого раствора, мини-тракторы с щеткой и лопатой, мини-погрузчики и автомашины «КамАЗ». Всего 42 единицы техники.
На предприятие подготовили 300 кубометров песка и 400 кубометров соли для борьбы с гололедом на дорогах.
По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, все дороги республиканского и областного значения готовы к предстоящему зимнему сезону.
«Вдоль республиканских и областных трасс отведено 57 специальных мест для водителей, где они могут согреться в холодные дни. Эти пункты обогрева обеспечены аптечками, продовольствием и предметами первой необходимости. На данный момент 663 сотрудника личного состава и 283 единицы техники готовы к предотвращению вероятных чрезвычайных ситуаций и их последствиям», – сотрудник отдела гражданской обороны ДЧС Атырауской области Ерсин Мажитов.
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