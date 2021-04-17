08:00, 17 Апрель 2021 | GMT +6
2822 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2822 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 653,
город Алматы - 680,
город Шымкент - 121,
Акмолинская область - 89,
Актюбинская область - 161,
Алматинская область - 248,
Атырауская область - 119,
Восточно-Казахстанская область - 98,
Жамбылская область - 41,
Западно-Казахстанская область - 114,
Карагандинская область - 205,
Костанайская область - 29,
Кызылординская область - 75,
Мангистауская область - 76,
Павлодарская область - 35,
Северо-Казахстанская область - 43,
Туркестанская область - 35.
Всего в стране выявлены 284173 заболевших.