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282 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
3 Января 2022 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 282 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 89,
город Алматы - 10,
Акмолинская область - 38,
Актюбинская область - 7,
Алматинская область - 36,
Восточно-Казахстанская область - 12,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 3,
Карагандинская область - 18,
Кызылординская область - 1,
Павлодарская область - 34,
Северо-Казахстанская область - 29,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 961495.
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