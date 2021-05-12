08:15, 12 Май 2021 | GMT +6
2816 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 389,
город Алматы - 699,
город Шымкент - 73,
Акмолинская область - 157,
Актюбинская область - 149,
Алматинская область - 263,
Атырауская область - 90,
Восточно-Казахстанская область - 77,
Жамбылская область - 89,
Западно-Казахстанская область - 148,
Карагандинская область - 393,
Костанайская область - 46,
Кызылординская область - 73,
Мангистауская область - 41,
Павлодарская область - 82,
Северо-Казахстанская область - 22,
Туркестанская область - 25.
Итого выздоровевших в Казахстане - 304673.