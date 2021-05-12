2816 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 389,

город Алматы - 699,

город Шымкент - 73,

Акмолинская область - 157,

Актюбинская область - 149,

Алматинская область - 263,

Атырауская область - 90,

Восточно-Казахстанская область - 77,

Жамбылская область - 89,

Западно-Казахстанская область - 148,

Карагандинская область - 393,

Костанайская область - 46,

Кызылординская область - 73,

Мангистауская область - 41,

Павлодарская область - 82,

Северо-Казахстанская область - 22,

Туркестанская область - 25.

Итого выздоровевших в Казахстане - 304673.



