281 человек лечатся от COVID-19 на дому в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки COVID-19 выявили у 42 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 42 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 19 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 5 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили 5 заболевших, в Индерском районе - 5, в Курмангазинском районе - 8 заболевших.

Заболевание у 28 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 14 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 63 человека.

В настоящее время в домашних условиях получает лечение 281 человек, в модульной больнице - 94, во второй областной больнице – 19 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 33. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 68 человек.

Напомним, по темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.