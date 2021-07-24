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2802 казахстанца выздоровели от коронавируса

24 Июля 2021 08:16
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2802 казахстанца выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2802 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 334,

город Алматы - 344,

город Шымкент - 200,

Акмолинская область - 108,

Актюбинская область - 61,

Алматинская область - 120,

Атырауская область - 75,

Восточно-Казахстанская область - 72,

Западно-Казахстанская область - 148,

Карагандинская область - 760,

Костанайская область - 133,

Кызылординская область - 34,

Мангистауская область - 164,

Павлодарская область - 161,

Северо-Казахстанская область - 38,

Туркестанская область - 50.

Итого выздоровевших в Казахстане - 444239.


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#Здравоохранение   #Статистика   #Коронавирус в РК  
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