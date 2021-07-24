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2802 казахстанца выздоровели от коронавируса
24 Июля 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2802 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 334,
город Алматы - 344,
город Шымкент - 200,
Акмолинская область - 108,
Актюбинская область - 61,
Алматинская область - 120,
Атырауская область - 75,
Восточно-Казахстанская область - 72,
Западно-Казахстанская область - 148,
Карагандинская область - 760,
Костанайская область - 133,
Кызылординская область - 34,
Мангистауская область - 164,
Павлодарская область - 161,
Северо-Казахстанская область - 38,
Туркестанская область - 50.
Итого выздоровевших в Казахстане - 444239.
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