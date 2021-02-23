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    20:16, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    2800 доз вакцины ожидают в начале марта в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начался второй этап вакцинации против коронавируса препаратом российского производства «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, второй компонент получили главный санитарный врач области Асет Жуматаев и заместитель руководителя облздрава Нурлан Айманов. Они же одними из первых привились на первом этапе.

    «Сегодня получил второй компонент. Первый - 1-го февраля. Вакцинация – одно из эффективных средств профилактики. Призываю наших граждан при возможности получить вакцину. На первом этапе привили 1200 доз. Теперь все они получат второй компонент. Эффективность вакцины составляет 98%. На формирование иммунитета необходимо две недели после получения второго компонента», - сказал А.Жуматаев.

    Он добавил, что за последнюю неделю в регионе наблюдается снижение числа инфицированных коронавирусом в 1,6 раза – с 406 до 258 случаев. Главный санврач области напомнил, что по-прежнему необходимо соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

    Напомним, первый компонент вакцины получили 1200 человек. Это медицинские работники и сотрудники санитарных служб.

    «Следующая партия ожидается к концу февраля – началу марта. Ожидаем 2800 доз первого и второго компонентов. Будут прививаться 1200 медицинских работников, которые не привились на первом этапе. Затем – сотрудники силовых структур, которые участвуют в мероприятиях, связанных с коронавирусом, и педагоги – сотрудники отделов и управления образования», - сообщил Н.Айманов.


    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Вакцинация Регионы Казахстана Минздрав РК
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