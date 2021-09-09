НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 280 тысяч детей обучились казахскому языку в рамках проекта «Мың бала». Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Серик Егизбаев в ходе круглого стола по обсуждению Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», прошедшем в столичном Доме дружбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего по стране работают 174 воскресные школы, в том числе 124 группы проводит курсы казахского языка. На них обучается около 1 200 человек. Кроме того, на базе Домов дружбы, на постоянной основе работают 18 дискуссионных клубов «Мәміле» по обучению казахскому языку. Реализуется республиканский культурно-просветительский проект «Қазақтану», – сказал С.Егизбаев.

Вице-министр также отметил реализуемый ведомством проект, направленный на изучение обычаев и традиций казахского народа, казахского языка, языков других этносов Казахстана, их литературных произведений, народных сказок, истории, прикладных искусств. В рамках проекта проведено около 130 мероприятий в регионах, в них приняло участие более 10 тысяч человек. Ежегодно проводимый Министерством, совместно с АНК, республиканский форум «Межнациональный язык Великой степи» также направлен на пропаганду казахского языка, как языка межэтнического общения.

«На центральном и региональном уровнях с 2015 года реализуется республиканский культурно-просветительский проект «Мың бала». В проекте приняли участие 1,5 миллиона детей, из них около 280 тысяч вовлечены в изучение казахского языка. Работа по расширению использования казахского языка в обществе будет продолжаться в рамках указанных проектов, а также в рамках других мероприятий», – сказал вице-министр.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана-заведующий секретариатом Марат Азильханов, вице-министр информации и общественного развития РК Серик Егизбаев, депутаты Мажилиса, избранные от АНК, руководители республиканских и областных этнокультурных объединений, представители общественных структур АНК, члены республиканского молодежного движения «Жангыру жолы».