280 рогов сайгаков обнаружили в машине жителя ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В ходе проведения рейдовых мероприятий инспекторы «Охотзоопрома» обнаружили в машине жителя ЗКО 280 сайгачьих рогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях сохранения биоресурсов региона собственными силами, а также совместно с сотрудниками территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Охотзоопрома на регулярной основе проводятся целенаправленные оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия. В ходе проведения таких плановых рейдовых мероприятий инспекторами Охотзоопрома на трассе «Атырау–Уральск», недалеко от с.Чапаево Акжаикского района Западно-Казахстанской области, была остановлена автомашина марки «SUZUKI» с российскими госномерами. Машиной управлял житель ЗКО. При осмотре автомобиля были найдены и изъяты рога сайгаков в количестве 280 штук.

Данный факт в настоящее время зарегистрирован в Акжаикском районном отделе полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК – незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями и дериватами. За незаконные добычу, приобретение, хранение, сбыт, ввоз и вывоз дериватов предусмотрено наказание от 3 до 5 лет лишения свободы.