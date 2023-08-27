280 млн тенге выделили лесохозяйственным учреждениям Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В лесохозяйственных учреждениях Жамбылской области обновляют материально-техническое оснащение. В результате число пожаров значительно снижено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользованию Олжас Баккараев сообщил, что для укрепления материально-технической базы учреждений лесного хозяйства в Жамбылской области закупают новую технику. В 15 лесхозах региона сегодня работают 932 сотрудника.

«В этом году на укрепление материально-технической базы учреждений лесного хозяйства, оперативной группы «Сапсан», КГУ «Жамбыл су қоймалары» выделено 280 млн тенге, закупается новая техника - девять тракторов, семь автомобилей и другая техника. В результате, если в 2018 году материально-техническое обеспечение лесхозов было на уровне 45 процентов, то сейчас показатель оснащенности составляет 78 процентов», - сообщил Олжас Баккараев.

В Жамбылской области утвержден план воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021 - 2025 годы, предстоит высадить 140 млн деревьев. На сегодняшний день высажено более 50 млн деревьев на площади более 26 тысяч гектаров. Необходимо защитить деревья от пожаров, пресекать факты незаконной рубки, обеспечивать пожарную безопасность и предотвращать пожары.

С начала года в лесхозах региона проведено более 800 рейдов по борьбе с браконьерством. Заполнен 231 протокол, а с нарушителей природоохранного законодательства взыскано более 3 млн тенге штрафов, отметил спикер.

«В пожароопасный сезон РГП «Казавиалесоохрана» осуществляет воздушный контроль-мониторинг посредством двух самолетов и одного вертолета в лесном фонде области», - добавил Олжас Баккараев.

В целом, по данным ведомства, на улучшение материально-технической базы лесохозяйственных учреждений Жамбылской области в 2018 - 2022 годах выделено 1,3 млрд тенге.

По информации ведомства, в 2019 году в Жамбылской области была принята региональная программа улучшения машинно-технологической базы лесных хозяйств. После принятия этой программы областной бюджет за четыре года выделил около 850 миллионов тенге на обновление материально-технологической базы. Ежегодно в Жамбылской области природные пожары были настоящим бедствием, в огненной стихии гибли люди, наносился огромный ущерб экологии и экономике региона. Однако в 2021 году количество природных пожаров на территории Жамбылской области резко уменьшилось, благодаря мерам господдержки и оптимальной организации труда.

По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области, общий объем государственного лесного фонда в регионе составляет 4,4 млн га, из них земли, покрытые лесом – 2,3 млн га, что составляет 52,2% от общего объема лесного фонда. Земли лесного фонда занимают треть (30,8%) территории региона, а лесные земли - 15,47%.

За 30 лет общий объем лесного фонда Жамбылской области увеличился на 612 тысяч гектаров. Это стало возможным в результате содействия естественному возобновлению леса и профилактики лесных пожаров.