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    17:00, 24 Май 2024 | GMT +6

    280 млн тенге получат молодые казахстанцы в рамках проекта Zhas Project

    молодежь
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Подведены итоги государственного проекта Zhas Project, где молодежь категории NEET (временно неустроенная молодежь) сможет реализовать свои социальные идеи. Для участия в проекте было подано около 4000 заявок из них 280 прошли конкурсный отбор, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры РК.

    В разрезе регионов активно подали заявки молодые люди с области Жетісу, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской областей и города Шымкент.

    58,6% заявок поступило от женщин и 41,4 % от мужчин. Большинство из них в возрасте от 26 лет.

    Насиба Агзамова из города Шымкент получит грант в размере одного миллиона тенге на производство безглютенового печенья в форме разных персонажей для детей с аутизмом. Отметим, польза безглютеновой диеты основана на теории, что у детей с аутизмом может быть аллергия или высокая чувствительность к продуктам, содержащим глютен, а также для людей, находящихся на безглютеновой диете.

    Кроме того, Насиба запланировала обучение технологии производства безглютеновых продуктов.

    Жительнице Карагандинской области Айтолқын Наушарбан государственный грант поможет закупить необходимое оборудование для открытия швейного цеха в национальном колорите бренда «Qazaq Stil».

    Заявки принимались через 10 региональных неправительственных организаций, реализующих проект Zhas Project в течение месяца. Напомним, проект Zhas Project реализуется по заказу Министерства культуры и информации РК в рамках грантового финансирования.

    Подробнее об итогах и победителях конкурса вы можете на сайтах 10 региональных неправительственных организаций, указанных в разделе проекта Zhas Project на сайте.

    Теги:
    Социальная поддержка Молодежная политика Регионы Казахстана Общество Молодежь Безработица
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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