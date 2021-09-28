280 мешков мусора собрали в Балхаше и Жезказгане во время экосубботников

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В экологических акциях в Балхаше и Жезказгане участвовали около двухсот человек. В ходе субботников было собрано 280 мешков мусора. Большая часть отходов пошла на переработку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объединяло всех одно желание – очистить от мусора побережья городских водоёмов и помочь сохранить их красоту, – отметили организаторы субботников. – В Балхаше для уборки выбрали городской пляж озера Балхаш, а в Жезказгане – берег Кенгирского водохранилища. Эти водные объекты – уникальные оазисы среди степей Центрального Казахстана. Поэтому очень важно, чтобы мусор, оставленный на берегах нерадивыми отдыхающими, весной вместе с талыми водами не оказался в водоёмах».

Перед началом субботников для участников был проведён инструктаж. Мусор они не только собирали, но и сортировали в зелёные и белые мешки. В зелёные шли пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и жестяные банки, а в белые – всё остальное. Среди собранного мусора преобладала одноразовая посуда, которая не подлежит переработке в нашем регионе, и влажные салфетки.

«В стремлении к личной чистоте и гигиене люди всё чаще используют салфетки, не думая о том, что они так же вредны для природы, как и пластиковые пакеты. Продукт содержит волокна, которые много десятков лет не разлагаются. К тому же салфетки пропитаны ароматизаторами и антибактерицидными средствами, которые, попадая в почву и воду, отравляют их», – добавили эковолонтёры.

Кроме того, участники акции установили на побережье озера Балхаш и Кенгирского водохранилища информационные стенды. Они напоминают жителям региона о необходимости сохранения уникальной природы.

Организаторы отмечают, что экосубботники будут продолжены. Впереди ещё осенняя посадка цветущих деревьев в Балхаше и Жезказгане и месячник «Разделяй, сдавай, перерабатывай!» в школах региона.