280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о росте инвестиций в экономику страны за последние годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прошлому году инвестиции в основной капитал в реальном выражении выросли на 8%. При этом, доля инвестиций в несырьевые сектора выросла за последние 5 лет с 50% до 70%. Доля прямых иностранных инвестиций несырьевые сектора также выросла с 20% в 2005-2006 гг до 52% по итогам прошлого года. Растут инвестиции в обрабатывающую промышленность – за последние 5 лет они выросли в 1,5 раза», - сказал Алихан Смаилов на совместном заседании Палат Парламента.

По его словам, чтобы дальше развивать несырьевые сектора и привлекать туда инвестиции, Правительством принимаются комплексные меры.

«Прежде всего, это пул инвестиционных проектов, у нас 870 инвестпроектов на сумму 28 трлн тенге, из которых в текущем году будут введены в эксплуатацию 280 проектов на 2 трлн тенге. Принята и реализуется Концепция инвестиционной политики Казахстана на 5 лет, которая направлена на развитие инвестиционного климата, в первую очередь, в несырьевых секторах. Существенно расширена сфера применения соглашений об инвестициях для несырьевых проектов стоимостью свыше 50 млн долларов», - добавил Премьер.