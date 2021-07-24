+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 25 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

28 заведений и магазинов нарушили карантин за сутки в Нур-Султане

24 Июля 2021 22:30
Поделиться:
28 заведений и магазинов нарушили карантин за сутки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают выявлять несоблюдение карантинных ограничений объектами предпринимательства в круглосуточном усиленном режиме. Нарушения допускаются и некоторыми субъектами, работающими по системе Ashyq. В заведениях игнорируются масочный режим, соцдистанция, режим работы и другие саннормы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Новости по теме
Усилить контроль за масочным режимом призвали полицейские Алматы
Свыше шести млн доз вакцины использовано в Узбекистане 68 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области Автобусы приостановят работу в выходные дни в ЗКО - санврач подписал поправки

За прошедшие сутки, 23 июля, мониторинговые группы выявили 28 объектов предпринимательства столицы, допустивших нарушения карантина.

Лидером в этом списке оказался район Баконыр. Здесь зафиксировали несоблюдение санитарных норм и режима работы на 12 объектах. В том числе – лото-клубе по проспекту Республики, кафе «Пусан», ТЦ «Астыкжан», магазинах «Орчестра», «Арзан», «Элсан», «Манго», «Explore», «12 месяцев», «Автодом», ТД «Алаш», на рынке «Биг Шанхай».

Карантинные ограничения игнорировали и в чайхане «Арзу», кафе «Семей», ночных клубах «Алания», «Анкара», летнем баре «ЭХО», расположенных в Алматинском районе.

В Есильском районе после установленного времени продолжали принимать посетителей рестораны «Рыба Пила», «Inforno», бары «Панаехали», «Chechil Pub» и караоке-клуб «Quartet».

Мониторинговые группы района Сарыарка выявили нарушения карантина в 6 заведениях: кафе «Казыгурт», «Шашлычок», «Дублин», «Нирвана», пивном баре «PivBar», лаундж-баре «Мята».

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Отметим, эпидситуация в столице остается нестабильной. Продолжается рост числа заболевших коронавирусом, только за прошедшие сутки в Нур-Султане выявили свыше 1500 новых случаев заражения КВИ. Жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать карантинные и ограничительные меры.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Видео   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Усилить контроль за масочным режимом призвали полицейские Алматы
Свыше шести млн доз вакцины использовано в Узбекистане
68 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
Автобусы приостановят работу в выходные дни в ЗКО - санврач подписал поправки
Популярное
1 Новое постановление: карантин ужесточают в Нур-Султане
2 Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась – Жандарбек Бекшин
3 Японские болельщики назвали Ольгу Рыпакову принцессой Олимпийских игр
4 Вакцинироваться необходимо даже тем, кто переболел КВИ - Алмаз Шарман
5 У 57 вакцинированных жителей Атырауской области выявлен коронавирус
Читайте также
Дзюдоист Сметов поборется за «бронзу» Олимпиады-2020 в Токио
Автобусы приостановят работу в выходные дни в ЗКО - санврач подписал поправки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив