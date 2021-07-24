28 заведений и магазинов нарушили карантин за сутки в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают выявлять несоблюдение карантинных ограничений объектами предпринимательства в круглосуточном усиленном режиме. Нарушения допускаются и некоторыми субъектами, работающими по системе Ashyq. В заведениях игнорируются масочный режим, соцдистанция, режим работы и другие саннормы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
За прошедшие сутки, 23 июля, мониторинговые группы выявили 28 объектов предпринимательства столицы, допустивших нарушения карантина.
Лидером в этом списке оказался район Баконыр. Здесь зафиксировали несоблюдение санитарных норм и режима работы на 12 объектах. В том числе – лото-клубе по проспекту Республики, кафе «Пусан», ТЦ «Астыкжан», магазинах «Орчестра», «Арзан», «Элсан», «Манго», «Explore», «12 месяцев», «Автодом», ТД «Алаш», на рынке «Биг Шанхай».
Карантинные ограничения игнорировали и в чайхане «Арзу», кафе «Семей», ночных клубах «Алания», «Анкара», летнем баре «ЭХО», расположенных в Алматинском районе.
В Есильском районе после установленного времени продолжали принимать посетителей рестораны «Рыба Пила», «Inforno», бары «Панаехали», «Chechil Pub» и караоке-клуб «Quartet».
Мониторинговые группы района Сарыарка выявили нарушения карантина в 6 заведениях: кафе «Казыгурт», «Шашлычок», «Дублин», «Нирвана», пивном баре «PivBar», лаундж-баре «Мята».
Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.
Отметим, эпидситуация в столице остается нестабильной. Продолжается рост числа заболевших коронавирусом, только за прошедшие сутки в Нур-Султане выявили свыше 1500 новых случаев заражения КВИ. Жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать карантинные и ограничительные меры.
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