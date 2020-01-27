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28 января в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства

27 Января 2020 14:39
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28 января в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во вторник, 28 января, в 09:00 часов в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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На повестке:

- меры по реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 24 января 2020 года;

- концепция Государственной программы по управлению водными ресурсами на 2020-2030 гг.

Отмечается, прямую трансляцию можно посмотреть на сайте PrimeMinister.kz, портале Mail.KZ, официальном канале YouTube и в социальных сетях Facebook, Twitter, «ВКонтакте».


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Ключевые слова: Правительство РК,
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