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28 января в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства
27 Января 2020 14:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во вторник, 28 января, в 09:00 часов в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
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Правительство подвело итоги социально-экономического развития за 2019 год и поставило задачи на 2020 годРоман Скляр встретился с послом ФРГ в РК Тило Клиннером Роман Скляр ответил депутатам по поводу ценового сговора между операторами сотовой связи «Астана ЭКСПО-2017» переименована и передана во владение Минторговли
На повестке:
- меры по реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 24 января 2020 года;
- концепция Государственной программы по управлению водными ресурсами на 2020-2030 гг.
Отмечается, прямую трансляцию можно посмотреть на сайте PrimeMinister.kz, портале Mail.KZ, официальном канале YouTube и в социальных сетях Facebook, Twitter, «ВКонтакте».
Ключевые слова: Правительство РК,
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