28 врачам перинатального центра в Атырау подписаны заявления об увольнении

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 28 врачам перинатального центра подписаны заявления об увольнении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего заявления об увольнении по собственному желанию подавали 31 врач перинатального центра. Три человека отозвали свои заявления. Приказ об увольнении 28 человек уже подписан. Но они будут работать по 7 ноября включительно», - сообщила исполняющая обязанности руководителя областного управления здравоохранения Гульнафис Танбаева.

По ее словам, увольнение врачей не должно отразиться на работе перинатального центра.

«Есть договоренность с нашими коллегами из других регионов на возможную помощь в гинекологической службе нашей области. В городе уже работают специалисты. Возможен приезд еще группы врачей. Предпринимаются и другие меры», – говорит Гульнафиз Танбаева.

Напомним, сотрудники Атырауского областного перинатального центра, где главный врач и акушер подозреваются в том, что осознанно не спасли новорожденного, подали заявления на увольнение по собственному желанию, а затем написали письмо Президенту.