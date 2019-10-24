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28 врачам перинатального центра в Атырау подписаны заявления об увольнении

24 Октября 2019 13:12
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28 врачам перинатального центра в Атырау подписаны заявления об увольнении

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 28 врачам перинатального центра подписаны заявления об увольнении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всего заявления об увольнении по собственному желанию подавали 31 врач перинатального центра. Три человека отозвали свои заявления. Приказ об увольнении 28 человек уже подписан. Но они будут работать по 7 ноября включительно», - сообщила исполняющая обязанности руководителя областного управления здравоохранения Гульнафис Танбаева.

По ее словам, увольнение врачей не должно отразиться на работе перинатального центра.

«Есть договоренность с нашими коллегами из других регионов на возможную помощь в гинекологической службе нашей области. В городе уже работают специалисты. Возможен приезд еще группы врачей. Предпринимаются и другие меры», – говорит Гульнафиз Танбаева.

Напомним, сотрудники Атырауского областного перинатального центра, где главный врач и акушер подозреваются в том, что осознанно не спасли новорожденного, подали заявления на увольнение по собственному желанию, а затем написали письмо Президенту.

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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
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Автор:

А. Соколов

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