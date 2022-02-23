28 уголовных дел по январским беспорядкам расследуется в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в связи с январскими беспорядками расследуется 28 уголовных дел. Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель прокурора Атырауской области Абзал Гилим, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
«Межведомственными следственно-оперативными группами под руководством специальных прокуроров расследуются 28 уголовных дел. Из них два дела - по актам терроризма, 10 дел - по организации и участию в массовых беспорядках, одно дело - по призыву к захвату власти, два дела - по применению силы против полиции; а также расследуется одно дело по хищению оружия. Изучены все видеозаписи, на которых зафиксированы массовые беспорядки. Были получены ответы от пострадавших и свидетелей. В настоящее время в отношении 25 лиц с санкции суда в качестве меры пресечения применен арест. Один человек находится под домашним арестом», - сообщил заместитель прокурора области Абзал Гилим.
Как ранее сообщалось, в Атырау во время массовых беспорядков было похищено более тысячи спецсредств.
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