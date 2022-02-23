+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

28 уголовных дел по январским беспорядкам расследуется в Атырау

23 Февраля 2022 18:51
Поделиться:
28 уголовных дел по январским беспорядкам расследуется в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в связи с январскими беспорядками расследуется 28 уголовных дел. Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель прокурора Атырауской области Абзал Гилим, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Новости по теме
Грабители оружейных магазинов задержаны в Алматы
За последние два года в Кордайском районе проделана масштабная работа – Бердибек Сапарбаев Травмированных при беспорядках полицейских навестили коллеги в Алматы Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы

«Межведомственными следственно-оперативными группами под руководством специальных прокуроров расследуются 28 уголовных дел. Из них два дела - по актам терроризма, 10 дел - по организации и участию в массовых беспорядках, одно дело - по призыву к захвату власти, два дела - по применению силы против полиции; а также расследуется одно дело по хищению оружия. Изучены все видеозаписи, на которых зафиксированы массовые беспорядки. Были получены ответы от пострадавших и свидетелей. В настоящее время в отношении 25 лиц с санкции суда в качестве меры пресечения применен арест. Один человек находится под домашним арестом», - сообщил заместитель прокурора области Абзал Гилим.

Как ранее сообщалось, в Атырау во время массовых беспорядков было похищено более тысячи спецсредств.



Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Грабители оружейных магазинов задержаны в Алматы
За последние два года в Кордайском районе проделана масштабная работа – Бердибек Сапарбаев
Травмированных при беспорядках полицейских навестили коллеги в Алматы
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
2 Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
3 В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
4 Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
5 Улугбек Мылтыков возглавил управление местной полицейской службы в Шымкенте
6 Заместителем начальника департамента полиции впервые стала женщина в СКО
Читайте также
Телеканал «Хабар» презентует фильм «Трагический январь. Мародеры»
Самые популярные виды интернет-мошенничеств назвали в полиции Алматы
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
Улугбек Мылтыков возглавил управление местной полицейской службы в Шымкенте
Заместителем начальника департамента полиции впервые стала женщина в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив