28 участников ОПГ задержали в ходе спецоперации в пяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 участников ОПГ задержали в ходе спецоперации в пяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Спецоперация была проведена Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности с привлечением подразделений специального назначения МВД на территории города Алматы, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей. Ход спецоперации по пресечению деятельности опасной организованной группы координировала Генеральная прокуратура Республики Казахстан.

Стражами порядка были задержаны 28 участников ОПГ, 16 из которых взяты под стражу. Во время обыска из 53 объектов был изъят арсенал огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, а также обнаружена спецтехника для слежки. Преимущественно группа действовала в южном регионе страны, что негативно влияло на криминогенную обстановку.

«В ходе досудебного расследования установлено, что лидеры ОПГ граждане Б. и Ж. создали и руководили устойчивой организованной преступной группой», – сообщили в полицейском ведомстве.

По данным правоохранителей, злоумышленники совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений на юге страны. В число преступлений входят 3 разбойных нападения, 5 вымогательств в отношении предпринимателей с применением оружия, а также хулиганства и незаконное хранение оружия.

«В данной преступной группе строго соблюдалась иерархия, беспрекословное подчинение лидерам и строгое соблюдение мер конспирации. При этом преступления, совершенные ими, отличались особой дерзостью и жестокостью. В настоящее время в отношении фигурантов уголовные дела направлены в суд», – подытожили правоохранители.