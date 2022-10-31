28 тысяч жамбылцев вакцинировались от гриппа

31 Октября 2022, 23:18

31 Октября 2022, 23:18

28 тысяч жамбылцев вакцинировались от гриппа

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О необходимости вакцинации в период эпидемии гриппа рассказали в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцинация - это наиболее логичный путь защиты от гриппа, основное средство профилактики, - уверена руководитель пресс-службы управления здравоохранения Толкын Омирбаева. - Вакцина от гриппа содержит в себе ослабленные или убитые штаммы вируса. После его введения в организм он способствует выработке антител и специальных иммунных клеток, защищающих от последствий заражения. Положительный эффект вакцин заключается в том, что они формируют иммунитет и тем самым предотвращают риски тяжелого течения заболевания. Благодаря этому снижается количество летальных исходов и серьезных осложнений. Даже если человек заражается гриппом, он достаточно легко его переносит».

В ведомстве отметили, что прививаться от гриппа необходимо ежегодно - это связано с изменчивостью вируса. Всемирной организацией здравоохранения каждый год рекомендуется новый состав штаммов. Наиболее благоприятное время для иммунизации в сентябре - октябре, когда погода еще теплая и отсутствует циркуляция вируса гриппа.

По информации управления здравоохранения региона, на средства из местного бюджета в этом году закупили свыше 94 тысячи доз вакцины «Гриппол плюс». Ожидается охват населения региона в 8,2%. Всего привито свыше 28 тысяч жамбылцев, в том числе 3 780 медицинских работников, 1 554 беременных. Вакцинация населения продолжается.

В управлении здравоохранения сообщили подробности о вакцине от гриппа, которую получают жамбылцы.

«Вакцина «Гриппол плюс» формирует высокий уровень специфического иммунитета против гриппа. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев, даже у пожилых людей. Защитные титры антител к вирусам гриппа после вакцинации определяются у 75-95% вакцинированных разного возраста. Данную вакцину можно ставить детям с 6-месячного возраста», - подчеркивают в ведомстве.

Противопоказаниями являются аллергические реакции на куриный белок или ранее вводимые гриппозные вакцины. Поставить вакцину «Гриппол плюс» можно после выздоровления или в период ремиссии, но не во время острого лихорадочного состояния или обострения хронического заболевания. Наиболее безопасна вакцинация во II и III триместрах беременности. Кормление грудью не является противопоказанием для вакцинации.

«Вакцина «Гриппол плюс» - это высоко очищенный препарат, хорошо переносится детьми и взрослыми, но может вызвать уплотнение и отек в месте введения, а также общие реакции - недомогание, слабость, температуру 37,5, легкий насморк, боль в горле, головную боль. Такие реакции обычно проходят самостоятельно в течение 1-2 дней», - предупредили медики.

Как сообщают в ведомстве, среди населения во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ заметно снижается эффективность труда. Специалисты отмечают, что количество потерянных рабочих дней в среднем составляет от одного до пяти. Особенно опасен сотрудник, заболевший, но продолжающий ходить на работу, так как он с высокой вероятностью может заразить окружающих его коллег. Кроме того, большинство заболевших отмечают снижение работоспособности после перенесенного заболевания.

«Не откладывайте вакцинацию, защитите себя и своих близких от гриппа и его осложнений заранее. Помните, что защита от вируса возникает только через две недели с момента введения вакцины! Предупредить – легче, чем лечить», - напоминают в управлении.

По Жамбылской области вакцинация проводится в оснащенных прививочных кабинетах поликлиник, врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, медицинских центрах.

Напомним, каждый год около 20 тысяч жамбылцев обращаются за помощью в лечении ОРВИ и гриппа. Из них более 12 тысяч больных - дети до 14 лет. Более трех тысяч жамбылцев обратились за медицинской помощью в октябре этого года.