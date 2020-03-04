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28 трлн тенге на здравоохранение потратят в Казахстане до 2025 года
4 Марта 2020 16:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общие расходы на здравоохранение до 2025 года составят 28 трлн тенге. Об этом сообщила ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК Ботагоз Жакселекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Государственной программой развития здравоохранения на 2020-2025 годы предусмотрено доведение общих расходов на здравоохранение до 5% от ВВП к 2025 году. Общие расходы здравоохранения с 2019 по 2025 годы составят 28 трлн тенге, из них расходы государственного бюджета – 13 трлн тенге или 47 %, расходы активов ОСМС –3 трлн тенге или 11%, расходы населения – 11,8 трлн тенге», - сообщила Ботагоз Жакселекова на встрече в Сенате.
Ранее ответственный секретарь рассказала о зарплате казахстанских врачей.
Ключевые слова: Здравоохранение,
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