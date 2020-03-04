+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 8 °С
USD 380.26 EUR 423.08
RUB 5.73 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

28 трлн тенге на здравоохранение потратят в Казахстане до 2025 года

4 Марта 2020 16:37
Поделиться:
28 трлн тенге на здравоохранение потратят в Казахстане до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общие расходы на здравоохранение до 2025 года составят 28 трлн тенге. Об этом сообщила ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК Ботагоз Жакселекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О профилактических мерах в связи со вспышкой коронавируса в мире рассказали в Минздраве
Нурлан Нигматулин: Законодательно усилен контроль за качеством и безопасностью вакцин Донорство органов – кто из родственников дает разрешение на трансплантацию Отказаться от проведений массовых мероприятий рекомендовано учреждениям ВКО

«Государственной программой развития здравоохранения на 2020-2025 годы предусмотрено доведение общих расходов на здравоохранение до 5% от ВВП к 2025 году. Общие расходы здравоохранения с 2019 по 2025 годы составят 28 трлн тенге, из них расходы государственного бюджета – 13 трлн тенге или 47 %, расходы активов ОСМС –3 трлн тенге или 11%, расходы населения – 11,8 трлн тенге», - сообщила Ботагоз Жакселекова на встрече в Сенате.

Ранее ответственный секретарь рассказала о зарплате казахстанских врачей.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив