28 трлн тенге на здравоохранение потратят в Казахстане до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общие расходы на здравоохранение до 2025 года составят 28 трлн тенге. Об этом сообщила ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК Ботагоз Жакселекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственной программой развития здравоохранения на 2020-2025 годы предусмотрено доведение общих расходов на здравоохранение до 5% от ВВП к 2025 году. Общие расходы здравоохранения с 2019 по 2025 годы составят 28 трлн тенге, из них расходы государственного бюджета – 13 трлн тенге или 47 %, расходы активов ОСМС –3 трлн тенге или 11%, расходы населения – 11,8 трлн тенге», - сообщила Ботагоз Жакселекова на встрече в Сенате.

Ранее ответственный секретарь рассказала о зарплате казахстанских врачей.