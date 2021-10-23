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28 тонн медицинского груза доставлено в Афганистан

Автор:  
Арнур Рахимбеков
23 Октября 2021, 15:51
28 тонн медицинского груза доставлено в Афганистан

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В ходе прошедшего на этой неделе саммита лидеров Евросоюза страны-участницы вновь обсудили ситуацию в Афганистане, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь подтвердила, что Евросоюз направляет 1 млрд евро в качестве гуманитарной помощи народу Афганистана и сопредельным странам.

Кроме того, Еврокомиссия сообщила, что благодаря гуманитарному авиарейсу ЕС, в Кабул доставлено более 28 тонн жизненно необходимого медицинского груза.

Полет по воздушному мосту, финансируемому ЕС, позволяет Всемирной организации здравоохранения, а также гуманитарным организациям, доставлять жизненно важные предметы медицинского назначения нуждающимся.

Янез Ленарчич, комиссар по управлению кризисными ситуациями ЕС сказал: «Это третий гуманитарный рейс ЕС по воздушному мосту с августа текущего года. Авиарейс, финансируемый ЕС, представляет собой важный «спасательный круг» для афганцев, остро нуждающихся в медицинской помощи. Однако общая гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. С учетом этого и приближающейся зимы я призываю все международное сообщество активизировать усилия и оказать жизненно необходимую помощь миллионам афганцев, чьи жизни зависят от этого».

Груз состоит из медицинского оборудования для проведения операций и медицинских препаратов. В дополнение к третьему рейсу, финансируемому ЕС, на этой неделе в Кабул в ближайшие недели запланированы дополнительные рейсы с гуманитарными грузами.

Напомним, глава делегации по Афганистану Европарламента призвал оказать народу этой страны срочную гуманитарную помощь. По данным подразделения ООН – Всемирная продовольственная программа, 14 млн человек, или один из трех афганцев сталкиваются с голодом, и ожидается, что это число значительно возрастет с наступлением зимы.


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