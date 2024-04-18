РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:12, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    2,8 тысячи иностранцев получают специальную соцпомощь из бюджета Казахстана

    пособия
    Фото: Рустем Айтхожин /Kazinform

    В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили количество иностранцев, получающих социальную помощь из бюджета Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.   

    — По итогам 2023 года получателями социальной помощи стали 114,1 тыс. семей (598,4 тысячи человек). Среди них 223 семьи кандасов (725 человек), 1,7 тысячи иностранных семей (2,8 тысячи человек) и 278 семей без гражданства (406 человек), — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    В редакции попросили назвать точное количество, обосновавшихся в Казахстане с 24 февраля 2022 года, которые получают социальную помощь из бюджета. В министерстве не дали конкретного ответа, сославшись на порядок ведения статистики получателей социальных выплат.

    — Информационная система не показывает иностранцев по национальности. В связи с этим невозможно представить количество россиян, получающих соцвыплаты, — говорится в ответе.

    Теги:
    Социальная поддержка Социальные Пособия Минтруда и соцзащиты РК Иностранцы Общество
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!