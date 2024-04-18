2,8 тысячи иностранцев получают специальную соцпомощь из бюджета Казахстана

В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили количество иностранцев, получающих социальную помощь из бюджета Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По итогам 2023 года получателями социальной помощи стали 114,1 тыс. семей (598,4 тысячи человек). Среди них 223 семьи кандасов (725 человек), 1,7 тысячи иностранных семей (2,8 тысячи человек) и 278 семей без гражданства (406 человек), — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

В редакции попросили назвать точное количество, обосновавшихся в Казахстане с 24 февраля 2022 года, которые получают социальную помощь из бюджета. В министерстве не дали конкретного ответа, сославшись на порядок ведения статистики получателей социальных выплат.