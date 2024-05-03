28 тысяч лиц с инвалидностью проживают в Костанайской области

Основными инвалидизирующими заболеваниями являются психические расстройства и болезни системы кровообращения. Всего на территории Костанайской области числится порядка 28 тысяч лиц с инвалидностью — 3,3% от общего населения области, из них 2,5 тысячи — дети, передает корреспондент агентства Kazinform.

Порядок освидетельствования ежегодно проходят около 10 тыс. граждан, но посещают центр не все.

Как пояснила руководитель отдела методологии и контроля медико-социальной экспертизы департамент Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК по Костанайской области Марина Сарсенова, в связи с внесенными изменениями в законодательство, с 22 марта, в случае неявки лица на очное переосвидетельствование по контролю, отдел методологии и контроля медико-социальной экспертизы оформляет протокол, на основании которого приостанавливаются выплаты и пособия, связанные с инвалидностью.

Также с целью улучшения условий жизни лиц с инвалидностью государством принимаются меры. С 4 марта для детей с инвалидностью, достигших 18 лет, облегчена процедура проведения переосвидетельствования.