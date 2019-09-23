28 сентября начнется отопительный сезон в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Отопительный сезон в Караганде начнется 28 сентября. Об этом сообщил аким Караганды Нурлан Аубакиров сегодня на областном аппаратном совещании. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни наступит резкое похолодание, поэтому и отапливать дома начнут раньше обычного, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
О готовности города к отопительному сезону Нурлан Аубакиров доложил акиму Карагандинской области Женису Касымбеку. На ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 все основные работы полностью завершены. Подготовка инженерных сетей также завершена на 100%. 2316 из 2365 жилых домов уже получили акты готовности к подаче тепла. В оставшихся 49 многоэтажках сейчас заканчивают ремонтировать системы отопления и водоснабжения. Паспорта готовности они должны получить в ближайшие 10 дней.
Как сообщил Нурлан Аубакиров, в первую очередь отопление появится у жителей Пришахтинска и Сортировки. Затем начнут подключать остальные районы города.
«Совсем мало времени до начала отопительного сезона. Это один из важнейших вопросов в зимний период. Я прошу держать его на постоянном контроле. Управление энергетики прошу взять на контроль начало отопительного сезона. Я вижу, что работы по подготовке были проведены в установленные сроки», - отметил Женис Касымбек.
О ходе строительства котельных в поселках Шахан и Агадырь главе региона доложил руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов. По его словам, эти работы также идут по графику. В Агадыре монтируют котельное оборудование и инженерные сети.
В Шахане ведутся строительно-монтажные работы. На месте строительства есть вся необходимая техника и рабочий персонал. Сейчас идет разработка грунта, а также устройство основания котельной.
На особом контроле находится подготовка к отопительному сезону ТЭЦ-2 в Темиртау. Все работы по ремонту турбоагрегатов и котлов выполняются по графику.
Акима области также интересовал объем запасов угля для коммунально-бытовых нужд.
Сейчас во всех населенных пунктах региона активно продают твердое топливо. Продажи начались еще в июле. Очередей и ажиотажа в точках продаж нет. Жители области могут купить Шубаркольский уголь за 1 100 тенге за тонну, уголь марки «Сәт Комір» продают по 6000-6500 тенге - в зависимости от фракции.
Женис Касымбек поручил следить за ценами на твердое топливо и не допускать резкого и необоснованного подорожания.
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