28 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

55 года назад (1968) родился АХИНЖАНОВ Еркин Кадырбекович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Южно-Африканской Республике.

Родился в Алматы. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков (1992).

Трудовая деятельность: сотрудник Консульского управления МИД Казахстана (1993-1995); атташе, третий секретарь посольства Казахстана в Индии (1995-1997); руководящие должности в департаменте консульской службы МИД, секретариате министра иностранных дел МИД, департаменте Европы и Америки МИД, департаменте общеевропейского сотрудничества и департаменте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе МИД Казахстана (1997-2009); заместитель постоянного представителя Казахстана при ОБСЕ, а затем при международных организациях в Вене (2009-2012); директор департамента Европы МИД (2012-2014); советник-посланник посольства Казахстана в США, заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке (2014-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Королевстве Норвегия (2019-2023).

На занимаемой должности с января 2023 года.

51 год назад (1972) родился КАРИМОВ Марат Шайдоллаулы - генеральный директор Международного центра развития нефтегазового машиностроения.

Окончил Атырауский институт нефти и газа (1994).

Трудовая деятельность: консорциум «Казахстанкаспийшельф» (1996-1998); компания «Offshore Kazakhstan International Operating Company NV», Нидерланды (1998-2001); «Agip KCO» (2001-2004); заместитель директора департамента Северо-Каспийского проекта АО «НК «КазМунайГаз», директор департамента Северо-Каспийского проекта АО «МНК «КазМунайТениз» (2005-2007); первый заместитель генерального директора АО «МНК «КазМунайТениз» (2007-2009); заместитель директора филиала ЧКОО «KMG Kashagan B.V.» (2009-2011); генеральный менеджер по проектам разведки АО «НК «КазМунайГаз» (2011-2013); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2013); заместитель Генерального директора компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (КПО) (2016-2021).

На занимаемой должности с августа 2021 года.

43 года назад (1980) родился ОМАР Жаксылык Мукашулы - аким города Усть-Каменогорск.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая (2001), Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет (2010).

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (2001-2005); специалист Министерства финансов РК (2005-2007); заместитель директора дирекции информационных и аналитических программ АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан», главный менеджер АО «Национальный информационный холдинг «Арна медиа» (2007-2009); помощник акима Восточно-Казахстанской области (2009-2010); заместитель начальника, начальник управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области (2010-2011); начальник управления культуры Восточно-Казахстанской области (2011-2013); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2013-2016); заместитель акима Алматинской области (2016-2018).

На занимаемой должности - с августа 2018 года.

36 лет назад (1987) родился КАРАКЕСОВ Рустем Мансурович - генеральный директор АО «ГМК Казахалтын».

Уроженец города Караганды. Окончил Казахстанский университет Менеджмента, Экономики и Прогнозирования «финансы и бухгалтерский учет» (2008).

Трудовая деятельность: специалист департамента аудита компании Deloitte, Caspian Region (2008-2013); главный Специалист отдела экономической оценки инвестиций АО «ГМК Казахалтын» (2013); начальник отдела экономической оценки инвестиций АО «ГМК Казахалтын» (2013-2014); начальник планово-экономического отдела АО «ГМК Казахалтын» (2014-2017); начальник финансово-экономического департамента АО «ГМК Казахалтын» (2017); заместитель директора по экономике и финансам АО «ГМК Казахалтын» (2017-2018); директор по финансам и экономике АО «ГМК Казахалтын» (2018-2021).

На занимаемой должности с 2021 года.

в этот день также родились:

126 лет назад (1897-1961) родился АУЭЗОВ Мухтар Омарханович - выдающийся казахский писатель, драматург и ученый.

Родился в Семипалатинском уезде Чингизской волости. Окончил Семипалатинское городское училище (1915), Семипалатинскую учительскую семинарию (1919), Ленинградский государственный университет (1928) и аспирантуру Среднеазиатского государственного университета (1930).

Трудовая деятельность: заведующий инородческим подотделом при отделе управления Семипалатинского облревкома (1919-1920); заведующий инородческим отделом Семипалатинского облревкома, заведующий инородческим отделом Семипалатинского губбюро КПК (1920); заведующий казахским отделением Семипалатинского губ. суда (1921); заведующий отделом юстиции Семипалатинского губисполкома (1921); председатель Семипалатинского губисполкома (1921); член президиума, политсекретарь ЦИК КАССР (1921-1922); член редколлегии журнала «Чолпак» (1922-1923); в 1930 году был арестован, находился в заключении, в 1932 году был приговорен к 3 годам лишения свободы условно (1930-1932); доцент Алма-Атинского зооветеринарного института (1932-1937); заведующий литературной частью Казахского академического театра драмы (1932-1938); преподаватель кафедры казахской литературы КазГУ (1934-1961); преподаватель КазПИ (1937-1940); старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Казахского филиала Академии наук СССР (1943-1946); заведующий сектором истории казахской литературы, заведующий отделом устного народного творчества Института языка и литературы Академии наук Казахстана (1946-1961).

Награжден орденами Ленина, дважды - Трудового Красного Знамени, медалями, Почетными грамотами Верховного Совета КазССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки КазССР.

91 год назад (1932-2018) родился МУРТАЗА Шерхан Муртазаулы - народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР.

Родился в Джамбулской области. Окончил Московский полиграфический институт, редактор (1953), факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, журналист (1955).

Трудовая деятельность: с 1955 года - технический редактор, редактор прозы Казахского государственного издательства художественной литературы; с 1956 года - переводчик, литературный сотрудник, собственный корреспондент, и. о. заместителя редактора газеты «Лениншіл жас»; с 1960 года - литературный сотрудник отдела критики и библиографии, литературный работник отдела литературы, искусства и культуры, разъездной корреспондент по Алма-Атинской области, собственный корреспондент по Кустанайской области, лаборант отдела промышленности и транспорта редакции газеты «Социалистік Қазақстан»; с 1963 года - редактор газеты «Лениншіл жас»; с 1970 по 1972 годы - главный редактор главной редакции детско-юношеской литературы издательства «Жазушы»; с 1971 года - главный редактор журнала «Жалын» по совместительству; с 1972 года - главный редактор журнала «Жұлдыз»; с 1975 года - второй секретарь правления Союза писателей Казахстана; с 1980 года - главный редактор литературной газеты «Қазақ әдебиеті»; с 1989 года - редактор республиканской газеты «Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан») - председатель государственной телерадиокомпании «Казахстан»; с 1994 года - председатель подкомитета по культуре, литературе, искусству Комитета по культуре, печати, средствам массовой информации и общественным организациям; с 1995 года находится на творческой работе; с 1996 года - сотрудник газеты «Егемен Қазақстан».

Награжден орденами «Знак Почета», «Отан» (1999). Лауреат Государственной премии КазССР (1978) за роман «Черное ожерелье», премии ЛКСМ Казахстана, премии ВЛКСМ, независимой премии «Тарлан» (2000).

80 лет назад (1943-1993) родился БОКЕЕВ Оралхан - писатель, драматург, лауреат Государственной премии Казахстана, премии Ленинского комсомола Казахстана, Всесоюзной литературной премии имени Н. Островского.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. После окончания в 1961 году Чингистайской средней школы им. Султанмахмута Торайгырова работал пионервожатым, а позднее - трактористом совхоза «Алтайский». В конце 60-х годов ХХ века заочно окончил Казахский государственный университет. Работал в редакциях Большенарымской районной газеты «Енбек туы» и Восточно-Казахстанской областной газеты «Коммунизм туы». С 1968 года жил в Алма-Ате, работал в редакциях молодежной газеты «Лениншіл жас» и журнала «Жұлдыз». С 1991 года был главным редактором газеты «Қазақ әдебиеті».

Его книги увидели свет на немецком, словацком, болгарском, английском, венгерском, арабском, китайском, японском языках, а также на языках бывших республик СССР.

73 года назад (1950-2022) родился ИЩАНОВ Кайрат Кыдрбаевич - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в Гурьеве. Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина, инженер-механик (1980, заочно).

Трудовая деятельность: рыбак колхоза «Кзыл балык» (1968-1970); судомеханик, инженер-строитель колхоза «Кзыл балык» (1972-1983); инструктор Балыкшинского райкома КПК Гурьевской области (1983-1984); главный инженер колхоза «Кзыл балык» (1984-1986); председатель правления колхоза им. Курмангазы (1986-1988); председатель правления колхоза «70 лет Октября», «Кзыл балык» (1988-1991); председатель Балыкшинского райисполкома, первый заместитель председателя исполкома, главы Былыкшинской районной администрации (1991-1994); председатель правления колхоза, производственного кооператива им. Джамбула (1994-1999); секретарь маслихата Атырауской области (1999-2000); председатель производственного кооператива им. Джамбула Атырауской области (2000-2001); заместитель акима Атырауской области (2001-2005); депутат Сената Парламента РК III созыва от Атырауской области (2005-2007), депутат Сената Парламента РК IV созыва, член Комитета по экономике, финансам и бюджету (2007-2012); член Организации Центральноазиатских государств, член групп сотрудничества с Сеймом Литовской Республики, с Конгрессом США, с Сенатом Румынии, с Сенатом Итальянской Республики, с Консультативным советом (Мажилис Шура) Королевства Саудовская Аравия; председатель Комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды (2007-2008), председатель Комитета по финансам и бюджету (2008-2011); заместитель председателя Сената Парламента РК (2011-2016); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по финансам и бюджету.

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2011), тремя медалями.