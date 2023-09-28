28 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»
МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
День работников атомной отрасли Казахстана
Указ об учреждении Дня работников атомной промышленности был подписан Президентом РК 12 мая 2008 года в соответствии со статьей 4 Закона РК «О праздниках в Республике Казахстан» от 13 декабря 2001 года.
Появление профессионального праздника работников атомной отрасли в календаре казахстанских праздников свидетельствует о важной роли, которую играет атомная отрасль в экономическом развитии страны. На сегодняшний день атомная промышленность является одной из самых высокотехнологичных, наукоемких и рентабельных в республике.
Всемирный день борьбы против бешенства
Впервые Всемирный день бешенства отмечали в 2007 году. Дата этого всемирного дня выбрана неслучайно: 28 сентября 1895 года скончался французский микробиолог Луи Пастер, создавший совместно с коллегами вакцину против бешенства.
Международный день всеобщего доступа к информации
Памятная дата, учреждённая ЮНЕСКО в 2015 году. Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году также включила эту дату в список своих международных дней.
Придерживаясь принципов Программы устойчивого развития общества, рассчитанной до 2030 года, в ЮНЕСКО обратили внимание на важность такого принципа и столпа демократических основ современного общества, как доступность информации для общественности. Этот принцип был провозглашён ещё во Всеобщей Декларации прав человека, 19 статья которой гласит о том, что человек обладает правом и свободой искать, получать и распространять информацию.
Всемирный день моря
Праздник берет начало с 1978 года. Два года подряд Всемирный день моря отмечали 17 марта, а в 1980 году дату перенесли на конец сентября. Когда именно проходят мероприятия, посвященные празднику, — это зависит от страны и года, но, как правило, торжествам отводится последний четверг месяца. В 2023 году Всемирный день моря в мире отмечают 28 сентября.
Каждый год Международная морская организация выбирает определенную тему для освещения проблем и актуальных явлений в морской отрасли.
СОБЫТИЯ
В 1995 году был принят Конституционный закон РК «О выборах в Республике Казахстан», регулирующий отношения, возникающие при подготовке и проведении выборов Президента, депутатов Сената и Мажилиса Парламента, маслихатов и членов иных органов местного самоуправления Республики Казахстан, а также устанавливает гарантии, обеспечивающие свободу волеизъявления граждан республики.
В 1996 году в Алматы на Кенсайском кладбище был установлен памятник писателю Оралхану Бокееву (1943-1993).
Почетный гражданин Катон-Карагайского района, лауреат Государственной премии РК, литературной премии им. Н. Островского, премий издательств «Жалын», «Молодая гвардия» Оралхан Бокеев имеет правительственные награды - орден «Знак почета», Почетную грамоту Президиума Верховного совета КазССР. Его книги увидели свет на немецком, словацком, болгарском, английском, венгерском, арабском, китайском, японском языках, а также на языках бывших cоветских республик.
В 1999 году в Актау был открыт памятник видному деятелю Алашорды Мустафе Шокаю.
Мустафа Шокай (1890-1941) - казахский общественный и политический деятель, публицист, идеолог борьбы за свободу и независимость единого Туркестана. С начала Гражданской войны в России он находился в вынужденной эмиграции во Франции.
В 2000 году в Алматы состоялся двухдневный международный конгресс «Наследие аль-Фараби и мировая культура», проводимый в рамках года поддержки культуры и посвященный 1500-летию Туркестана. В мероприятии приняли участие ведущие специалисты в области фарабиеведения из Казахстана, государств Центральной Азии, Турции, Ирана, Сирии и России.
В 2005 году в Цюрихе состоялась церемония открытия Ассоциации Казахстан-Швейцария, объединяющая предпринимателей и политиков двух стран с целью продвижения двустороннего сотрудничества в различных сферах.
В 2006 году Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе официального визита в США открыл Монумент независимости РК, воздвигнутый перед зданием посольства Казахстана в Вашингтоне. Монумент представляет собой образ сакского воина.
В 2006 году в Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике был обнаружен уникальный археологический экспонат - металлический котел, датируемый сакским периодом VII-IV веков до нашей эры.
Державший в горах пасеку житель Тараза Сергей Кудрин обратил внимание на торчавший из земли металлический предмет, оказавшийся 15-килограммовым котлом вместимостью 17 литров, украшенным орнаментом, изготовленным из сплава нескольких металлов. Найденный котел является одним из экземпляров целого комплекса, находившегося в древние времена на территории заповедных мест Аксу-Жабаглы, где имеются бурные горные реки с ледяной водой и альпийские луга.
В 2011 году в южнокорейском Даеджоне состоялось торжественное открытие Корейско-казахстанского центра технологического сотрудничества.
В 2012 году в Астане прошла церемония открытия улицы, впервые названной в столице именем художника - народного художника Казахстана Аубакира Исмаилова, которая тянется от проспекта Республики до улицы Бараева.
Аубакир Исмаилов является заслуженным деятелем искусств Казахстана, танцором, сказителем, режиссером, художником, постановщиком, актером кино, музыкантом-импровизатором, собирателем фольклора. Вся его творческая биография была непрерывно связана с историей возникновения и становления изобразительного искусства страны. h
В 2015 году в Аксу был установлен мировой рекорд, удостоенный внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Местные жители переработали 4 тонны 250 килограммов корнеплодов и приготовили в 54 котлах 19 тысяч 254 порции картофеля фри. Готовое лакомство было разложено по порционным пакетикам с символикой соответствующего фестиваля, которые были разнесены участникам праздника 150 официантами-волонтерами.
В 2015 году воспитанники детской творческой студии «Новая волна» павлодарской школы-интерната для детей с нарушением слуха Камиль Аллаяров, Махаббат Исаханова, Толганай Майкенова завоевали золотой кубок и диплом победителя на IV Международном фестивале DEAF «Янтарные звезды», прошедшем в г. Зеленоградск Калининградской области РФ. Казахстанские участницы выступили с песнями «Салем саған, Қазақстан», «Давайте петь» и в двух клоунадах «Штангист», «Фотограф» и были названы жюри лучшими.
В 2017 году в рамках реализации Государственной программы «Тұған жер» на территории «Маргулан-центра» при Павлодарском государственном педагогическом институте в торжественной обстановке была открыта реконструированная усадьба выдающегося политического деятеля XVIII века Султанмухамеда Бахадура, известного в народе как Султанбет султан. Двоюродный брат хана Аблая был очень тонким политиком, о нем сохранилось множество исторических документов. В воссозданной усадьбе XVIII века в Павлодаре был открыт центр археологии.
В 2021 году в музее Фицуильяма в Кембридже состоялось открытие выставки «Золото Великой степи», в которой была представлена экспозиция археологов из Восточного Казахстана.
В 2021 году от Азербайджана к Казахстану перешло председательство в Парламентской Ассамблее тюркоязычных стран (ТюркПА). Церемония перехода состоялась в рамках Х пленарного заседания ТюркПА, которое проходило в Туркестане.
В 2022 году в столице Казахстана началось пленарное заседание четвертого Международного технологического форума Digital Bridge 2022. В рамках форума представители государственных органов, венчурные инвесторы, технологические предприниматели и ведущие казахстанские и международные эксперты, в числе которых специалисты компании Huawei Technologies Kazakhstan, обсуждали актуальные вопросы по цифровой трансформации и модернизации производственных процессов в современных реалиях.
В 2022 году исполнилось 125 лет со дня рождения Мухтара Ауэзова.