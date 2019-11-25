28 пунктов обогрева ждут водителей на трассах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Об опасности горных перевалов Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий в зимнее время рассказали в ДЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, протяженность автомобильных дорог общего пользования Жамбылской области составляет 5 187 км, из которых 1 237 км - это дороги республиканского значения и 3 950 км - дороги местного значения. На автодорогах области имеется 16 снегозаносимых участков общей протяжённостью более 120 км. Разработана электронная карта с обозначенными наиболее снегозаносимыми участками на автодорогах республиканского и областного значения, а также имеющиеся на их протяжении пункты обогрева для водителей.

Перевалы Куюк и Шокпак, через которые в Жамбылской области проходят трассы республиканского значения, находятся в Жуалынском районе, на границе с Туркестанской областью.

Горный перевал Куюк всегда считался для водителей непредсказуемым и опасным, особенно в зимнее время, когда резко возрастало количество дорожно-транспортных происшествий на крутых виражах перевала. Сейчас, в связи со строительством магистрали Западная Европа – Западный Китай, трасса проходит по более сглаженному участку горной гряды. Однако водители продолжают движение и по старому перевалу.

Перевал Кордай в Кордайском районе Жамбылской области также претерпел реконструкцию, но тем не менее в зимнее время здесь необходимо проявлять осторожность.

«Наибольшую опасность в зимний период в Жамбылской области представляют горные перевалы Куюк, Шакпак, Кордай и Хантау, - рассказал заместитель начальника департамента по ЧС Жамбылской области полковник Максат Косыбаев. - В этих местах из-за ухудшения метеорологической обстановки возможны аварии, снижение пропускной способности автомобилей и скопление транспортных средств. На зимний период подготовлено 28 пунктов обогрева. Из них девять находятся на автодороге республиканского значения - в зданиях ДЭУ и ДЭП. Шесть расположены на автодорогах областного значения - в зданиях средних школ. И 13 пунктов обогрева обустроены на автодорогах районного значения в зданиях средних школ и придорожных кафе».

Кроме того, в качестве дополнительных пунктов обогрева будут использоваться объекты образования и мечети населенных пунктов, расположенных вдоль автомобильных дорог, а также объекты общественного питания, добавил спикер.

Ситуация на автодорогах региона находится под контролем местных властей и ДП Жамбылской области. На горных перевалах на расчистке дорог задействована спецтехника для обеспечения безопасности движения. Участников дорожного движения автоинспекторы призывают к строгому соблюдению скоростного режима и дистанции, к учету непростых дорожных и погодных условий в регионе.

ДЧС Жамбылской области призывает автолюбителей быть осторожными, без особой надобности не выезжать на трассу.