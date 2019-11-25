-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:08
-
-
вчера 20:28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:50
-
-
-
-
-
вчера 14:16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 11:36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28 пунктов обогрева ждут водителей на трассах Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Об опасности горных перевалов Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий в зимнее время рассказали в ДЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, протяженность автомобильных дорог общего пользования Жамбылской области составляет 5 187 км, из которых 1 237 км - это дороги республиканского значения и 3 950 км - дороги местного значения. На автодорогах области имеется 16 снегозаносимых участков общей протяжённостью более 120 км. Разработана электронная карта с обозначенными наиболее снегозаносимыми участками на автодорогах республиканского и областного значения, а также имеющиеся на их протяжении пункты обогрева для водителей.
Перевалы Куюк и Шокпак, через которые в Жамбылской области проходят трассы республиканского значения, находятся в Жуалынском районе, на границе с Туркестанской областью.
Горный перевал Куюк всегда считался для водителей непредсказуемым и опасным, особенно в зимнее время, когда резко возрастало количество дорожно-транспортных происшествий на крутых виражах перевала. Сейчас, в связи со строительством магистрали Западная Европа – Западный Китай, трасса проходит по более сглаженному участку горной гряды. Однако водители продолжают движение и по старому перевалу.
Перевал Кордай в Кордайском районе Жамбылской области также претерпел реконструкцию, но тем не менее в зимнее время здесь необходимо проявлять осторожность.
«Наибольшую опасность в зимний период в Жамбылской области представляют горные перевалы Куюк, Шакпак, Кордай и Хантау, - рассказал заместитель начальника департамента по ЧС Жамбылской области полковник Максат Косыбаев. - В этих местах из-за ухудшения метеорологической обстановки возможны аварии, снижение пропускной способности автомобилей и скопление транспортных средств. На зимний период подготовлено 28 пунктов обогрева. Из них девять находятся на автодороге республиканского значения - в зданиях ДЭУ и ДЭП. Шесть расположены на автодорогах областного значения - в зданиях средних школ. И 13 пунктов обогрева обустроены на автодорогах районного значения в зданиях средних школ и придорожных кафе».
Кроме того, в качестве дополнительных пунктов обогрева будут использоваться объекты образования и мечети населенных пунктов, расположенных вдоль автомобильных дорог, а также объекты общественного питания, добавил спикер.
Ситуация на автодорогах региона находится под контролем местных властей и ДП Жамбылской области. На горных перевалах на расчистке дорог задействована спецтехника для обеспечения безопасности движения. Участников дорожного движения автоинспекторы призывают к строгому соблюдению скоростного режима и дистанции, к учету непростых дорожных и погодных условий в регионе.
ДЧС Жамбылской области призывает автолюбителей быть осторожными, без особой надобности не выезжать на трассу.
- В Атырау на городские маршруты выйдут 170 новых автобусов
- Какие нарушения фиксируют «умные» перекрестки в Петропавловске
- Освоить пустующие земли возле населенных пунктов намерены в Мойынкумском районе Жамбылской области
- Дальнобойщики из Турции застряли на трассе в СКО
- В Таразе назвали дату открытия крупнейшего в РК историко-туристического центра «Шахристан»
- Двух иностранных водителей из замёрзшего грузовика спасли в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана