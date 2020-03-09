28 подростков поставили на учет полицейские в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские активизировали работу по профилактике правонарушений несовершеннолетними, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, к ответственности с начала года привлекли 609 правонарушителей. Из них 362 законных представителя - за нахождение детей ночью вне жилища и в развлекательных заведениях.

«Профилактические рейдовые мероприятия сотрудниками городского управления полиции проводятся ежедневно. При выявлении несовершеннолетних – вызываем родителей, которые привлекаются по административной статье в виде предупреждения. Если в течение года несовершеннолетнего снова задержали, то тогда налагается штраф в размере 7 МРП», - сказал начальник отделения ювенальной полиции города Петропавловска Эльмира Абушева.

Улицы, дворы, кафе, компьютерные клубы – каждый вечер рейдовая группа городского отделения ювенальной полиции проверяет места скопления молодежи. Кроме рейдов по злачным местам проверяют родителей трудных подростков. С начала года за ненадлежащее воспитание детей к ответственности привлекли 162 родителя. Всего по области на учете состоит 224 неблагополучных родителя.

Что касается самих подростков, то в этом году на учет в полицию поставили 28 несовершеннолетних.